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  4. Son dakika: O nasıl gol Umut Nayir! ''Ronaldo gelse atamaz...''

Son dakika: O nasıl gol Umut Nayir! ''Ronaldo gelse atamaz...''

02.04.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 31. haftasında GZT Giresunspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Eski Beşiktaşlı Umut Nayir maça damga vurdu. Takımının ilk golünü atan Umut Nayir'in kafa vuruşu sosyal medyada gündem oldu. Müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderen Umut adına yüzlerce Tweet atıldı. Attığı bu inanılmaz gol şimdiden çok konuşulan goller arasına girdi...

Son dakika: O nasıl gol Umut Nayir! ''Ronaldo gelse atamaz...''
Umut Nayir

Umut Nayir

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Giresunspor
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Son dakika haberleri... Giresunspor-Sivasspor maçında gözlerimizin pasını silecek cinsten bir gol atıldı. Giresunspor'un tecrübeli forveti Umut Nayir, Sivasspor ağlarına öyle bir gol attı ki, golden sonra sosyal medya yıkıldı. Golün ardından Umut adına binlerce yorum yapıldı. Bu golün hemen 7 dakika ardından bir gol daha kaydeden Umut, takımını maçta tuttu.

"RONALDO GELSE ATAMAZ"

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Karşılaşmayı 2-0 geride götüren Giresunspor'da açılan ortaya kafa vuruşu yapan Umut Nayir, skoru 2-1'e getirmişti. Adeta havada asılı kalan tecrübeli isim, rakibinden en az 40 cm daha yukarı zıpladı. Defans oyuncusuna şans bile tanımayan Umut, kalecinin de şaşkınlıkla izlediği vuruşla topu ağlara gönderdi.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

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Sivasspor kalecisinin de topu en son ağlarda gördüğü pozisyonda tribünler müthiş sevinç yaşadı. Golün ardından sosyal medya yıkıldı..

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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Cristiano Ronaldo Sivasspor Giresunspor son dakika haberi
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