Son dakika: O nasıl gol Umut Nayir! ''Ronaldo gelse atamaz...''

Son dakika haberleri... Giresunspor-Sivasspor maçında gözlerimizin pasını silecek cinsten bir gol atıldı. Giresunspor'un tecrübeli forveti Umut Nayir, Sivasspor ağlarına öyle bir gol attı ki, golden sonra sosyal medya yıkıldı. Golün ardından Umut adına binlerce yorum yapıldı. Bu golün hemen 7 dakika ardından bir gol daha kaydeden Umut, takımını maçta tuttu.

"RONALDO GELSE ATAMAZ"

Karşılaşmayı 2-0 geride götüren Giresunspor'da açılan ortaya kafa vuruşu yapan Umut Nayir, skoru 2-1'e getirmişti. Adeta havada asılı kalan tecrübeli isim, rakibinden en az 40 cm daha yukarı zıpladı. Defans oyuncusuna şans bile tanımayan Umut, kalecinin de şaşkınlıkla izlediği vuruşla topu ağlara gönderdi.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Sivasspor kalecisinin de topu en son ağlarda gördüğü pozisyonda tribünler müthiş sevinç yaşadı. Golün ardından sosyal medya yıkıldı..

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



