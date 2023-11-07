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Son dakika: Okan Buruk, Bayern öncesi yıldız isim için taraftarlara müjdeyi verdi! ''İstersek oynayabilir!''

07.11.2023 20:29 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Almanya Bundesliga devi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Almanya'da oynanacak olan müsabakadan iyi bir sonuçla ayrılmayı planlayan sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk, Fernando Muslera ile ilgili taraftarlara müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mçaında Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih ile temsilcimiz Galatasaray kozlarını paylaşacak. Grubunda 2. sırada bulunan ve Almanya'dan puanla dönmeyi hedefleyen sarı - kırmızılılarda gözler kritik müsabakaya çevrilmiş durumda...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dev maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Buruk, sakatlığı bulunan Fernando Muslera ile ilgili sarı - kırmızılı taraftarların merak ettiği soruyu da cevapladı.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

"GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"

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"Burada olmaktan dolayı hem heyecanlıyız hem de bir Türk takımı olarak bunun gururunu yaşıyoruz. Galatasaray'ın bu turnuvada olması çok değerli. Gruplardan çıkmak istiyoruz. Türk takımları sadece 5 kez Devler Ligi'nde gruplardan çıktı bunun 3'ü Galatasaray'a ait. Bunu devam ettirmek istiyoruz."

"İLK MAÇTAKİ GİBİ İYİ OYUN SERGİLEMEK İSTİYORUZ"

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"Hücumdaki oyuncuları çok hızlı. Çok çabuk kalemize gelebiliyorlar. Oyuncularıma güveniyorum. Burada yine Türk taraftarlar da burada olacaktır. Onların da desteğiyle ilk maçta olduğu gibi iyi bir futbol oynayıp skoru bulmak istiyoruz."

"BAYERN'İN GÜCÜNÜ BİLİYORUZ"

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"Beklentimiz her maçtan galip ayrılmak. Çoğu deplasman maçlarını kazanarak döndük. Planımız hazır. Kendi seyircimizin önünde biraz daha farklı bir oyun vardı. Rakibimizi analiz ettik. Doğru bir şekilde oynayacağız. Planlarımız, hem pozisyona girmek hem de girdiğimiz pozisyonları gole çevirmek. Kopenhag maçında da çok pozisyona girdik ama skora ulaşmadık. İç saha dış saha farkı olsa da Galatasaray sahada kazanmak için elinden geleni yapacak. Bayern Münih'in gücünü biliyoruz. Bu anlamda savunma gücümüz de ön planda olacak."

FERNANDO MUSLERA OYNAYACAK MI?

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"Muslera antrenmanda bizimle birlikteydi. Olumsuz bir şey olmadı. Yarın bakıp son kararı vereceğiz. Doktorumuz oynadığı takdirde herhangi bir sorun olmayacağını söyledi. Yarın onunla da görüşüp son kararı vereceğiz."

"BEN DE ELEŞTİRİ ALDIM"

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"Bir önceki maçı seyrettik. Oyuncularımıza analizleri dün gösterdik. Net olan bir şey var. İlk 45 ile ikinci 45 arasında fark vardı. Genel olarak ilk yarı ile ikinci yarı arasında çok fark vardı. Bu sene bunu çok fazla yaşadık. Bizim bu süreyi yukarı çekmemiz gerekiyor. Bu kadar çok pozisyona girip golü bulmak gerekiyor. Gol beklentimizi de Bayern maçında arttırmıştık. 1 farkla ikinci yarıya girebilseydik daha farklı olabilirdi. Ben de çok eleştiri aldım değişikliklerle ilgili bu da normal. 2-1'den sonra cevap veremedik. Çok çabuk düştük. Oyuna giren oyuncularda golden sonra düştü. Ana hedefimiz bitiricilik. Bizim için en büyük tehlike hızlı gelmeleri. Rakipten topu geri kazanmak ve atakları bitirmek bizim adımıza doğru olan şeyler olacak."

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