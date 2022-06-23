SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Okan Buruk, Galatasaray'a gelir gelmez ilk bileti kesti! Erden Timur açıkladı...

Son dakika: Okan Buruk, Galatasaray'a gelir gelmez ilk bileti kesti! Erden Timur açıkladı...

23.06.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkanlık koltuğuna Dursun Özbek'in oturmasının ardından flaş gelişmeler peş peşe yaşandı. Sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolları ayıran sarı - kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesi feshedildi ve Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Galatasaray'da geleceği merak edilen isimler arasında yer alan Arda Turan için ise bugün resmi açıklama geldi.

Son dakika: Okan Buruk, Galatasaray'a gelir gelmez ilk bileti kesti! Erden Timur açıkladı...
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Dursun Özbek'in 11 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak başkanlık koltuğunu Burak Elmas'tan devralmasının ardından radikal kararlar peş peşe geldi. Domenec Torrent'in sözleşmesini feshederek teknik direktör Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray'da sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Teknik direktör Okan Buruk ile birlikte yeni bir sayfa açmak isteyen sarı - kırmızılı takımın kadrosunda değişime gidilmesi bekleniyordu.

Özellikle sözleşmesi sona eren Arda Turan'ın geleceği ise merak ediliyordu. Kulüpten ilk açıklama geldi.

Galatasaray'da başkan yardımcısı Erden Timur, bugün düzenlediği basın toplantısında flaş ifadeler kullandı.

İŞTE TİMUR'UN SÖZLERİ;

"İYİ KADROLAR KURULACAK"

thumbs_b_c_a1b956f049c23978cf17f2281ac80ad8

"Hocamızın raporuna göre takviye edeceğimiz pozisyonlar var. Görüşmelere başlanmıştı zaten, devam ediyor. Seçimden önce yapılmış olan belli görüşmeler var. Şu sonuç çıkmasın; Ucuza az değil, gerçekten para verilmesi gereken yerde verilecek. İyi kadrolar kurulacak."

"HOCAMIZ ONAYLADI"

okan-buruk_7335

"Ana kadroyu herkesi tatmin edecek şekilde takviye edeceğiz. Sezonu pazartesi günü açıyoruz, hazırlık maçları belirlendi, hocamız da onayladı."

"RAKAM KONUŞMADIK"

0x0-son-dakika-galatasarayin-anlasmaya-vardigi-teknik-direktor-okan-buruk-istanbula-geliyor-1655810541175 (1)

"Okan hocayla, rakamsal hiçbir şey konuşmadık, profesyonel bir konu olduğu için ben kendisini zorlasam da hiç konuşmadık."

"ARDA TURAN ÇOK DEĞERLİ AMA..."

20220108_2_51644498_72345977 (Large)

"Arda Turan, Galatasaray'ın en kariyerli futbolcusu ve çok değerli bir kardeşim. Ancak şu anda bizim tüm konsantrasyonumuz kadro yapılanması üzerine. Bizim amacımız, 5 yıllık bir planlama yapmak."

"TORRENT İLE DAVA YOLUNA GİDECEĞİZ"

AA-20220501-27740180-27740177-GALATASARAY_DEMIR_GRUP_SIVASSPOR

"Sensibile indirim yaptı, sulh yoluyla anlaştık. Sayın Torrent, sadece %5 indirim yapabileceğini söyledi. İndirim olursa ödemeleri yaparız, yoksa dava yoluyla olur demiştik. Orada öyle bir sonuçlandırma oldu."

"3-4 HAFTADA BİTMELİ"

3466411_810x458

"3-4 haftada tüm transferleri bitirmeliyiz. Gelecek sene Avrupa’da olmadığımız için çekinen oyuncular var. İkna etmek istediğimizde fiyat artıyor. Transfer bütçemizi bu yüzden açıklayamam ama belli."

"YUNUS, EMRE, OKAN..."

FUrZbW2WQAYZtCk

"Okan hoca; Yunus Akgün'ü, Emre Akbaba'yı ve Okan Kocuk'u kadroda görmek istiyor."

"MOSTAFA MOHAMED VE DIAGNE..."

20211228_2_51505229_72044493 (Large)

"Mostafa Mohamed'in 1 Temmuz'da ödemesi var. Mbaye Diagne'nin sözleşmesi devam ediyor. Takviye yapmak istediğimiz yerler var ama yabancı kontenjanımız dolu. Yabancılarla görüşmemiz, ikna etmemiz lazım."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Buruk paylaşımı, sosyal medyayı yıktı!Okan Buruk paylaşımı, sosyal medyayı yıktı!
Sergen duyurmuştu, soruşturma açıldı!Sergen duyurmuştu, soruşturma açıldı!
Nwakaeme'nin yeni adresi ağızları açık bıraktıNwakaeme'nin yeni adresi ağızları açık bıraktı
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan Okan Kocuk Emre Akbaba son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Galatasaray'a transferle geldi! Dev harekat...

Galatasaray'a transferle geldi! Dev harekat...

İsmail Kartal'dan son kıyak! Transfer yaptı...

İsmail Kartal'dan son kıyak! Transfer yaptı...

'Süper Lig devine imzayı attı!' İşte yeni adresi...

'Süper Lig devine imzayı attı!' İşte yeni adresi...

Galatasaray taraftarı çıldıracak! "Almadılar"

Galatasaray taraftarı çıldıracak! "Almadılar"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Sadakatin böylesi! Sevgilisinin içini rahatlatmak için...

Sadakatin böylesi! Sevgilisinin içini rahatlatmak için...

Sağlık bakanı 'inmelere' neden olan seks pozisyonunu yasakladı!

Sağlık bakanı 'inmelere' neden olan seks pozisyonunu yasakladı!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.