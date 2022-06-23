Son dakika: Okan Buruk, Galatasaray'a gelir gelmez ilk bileti kesti! Erden Timur açıkladı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Dursun Özbek'in 11 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak başkanlık koltuğunu Burak Elmas'tan devralmasının ardından radikal kararlar peş peşe geldi. Domenec Torrent'in sözleşmesini feshederek teknik direktör Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray'da sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Teknik direktör Okan Buruk ile birlikte yeni bir sayfa açmak isteyen sarı - kırmızılı takımın kadrosunda değişime gidilmesi bekleniyordu.

Özellikle sözleşmesi sona eren Arda Turan'ın geleceği ise merak ediliyordu. Kulüpten ilk açıklama geldi.

Galatasaray'da başkan yardımcısı Erden Timur, bugün düzenlediği basın toplantısında flaş ifadeler kullandı.

İŞTE TİMUR'UN SÖZLERİ;

"İYİ KADROLAR KURULACAK"

"Hocamızın raporuna göre takviye edeceğimiz pozisyonlar var. Görüşmelere başlanmıştı zaten, devam ediyor. Seçimden önce yapılmış olan belli görüşmeler var. Şu sonuç çıkmasın; Ucuza az değil, gerçekten para verilmesi gereken yerde verilecek. İyi kadrolar kurulacak."

"HOCAMIZ ONAYLADI"

"Ana kadroyu herkesi tatmin edecek şekilde takviye edeceğiz. Sezonu pazartesi günü açıyoruz, hazırlık maçları belirlendi, hocamız da onayladı."

"RAKAM KONUŞMADIK"

"Okan hocayla, rakamsal hiçbir şey konuşmadık, profesyonel bir konu olduğu için ben kendisini zorlasam da hiç konuşmadık."

"ARDA TURAN ÇOK DEĞERLİ AMA..."

"Arda Turan, Galatasaray'ın en kariyerli futbolcusu ve çok değerli bir kardeşim. Ancak şu anda bizim tüm konsantrasyonumuz kadro yapılanması üzerine. Bizim amacımız, 5 yıllık bir planlama yapmak."

"TORRENT İLE DAVA YOLUNA GİDECEĞİZ"

"Sensibile indirim yaptı, sulh yoluyla anlaştık. Sayın Torrent, sadece %5 indirim yapabileceğini söyledi. İndirim olursa ödemeleri yaparız, yoksa dava yoluyla olur demiştik. Orada öyle bir sonuçlandırma oldu."

"3-4 HAFTADA BİTMELİ"

"3-4 haftada tüm transferleri bitirmeliyiz. Gelecek sene Avrupa’da olmadığımız için çekinen oyuncular var. İkna etmek istediğimizde fiyat artıyor. Transfer bütçemizi bu yüzden açıklayamam ama belli."

"YUNUS, EMRE, OKAN..."

"Okan hoca; Yunus Akgün'ü, Emre Akbaba'yı ve Okan Kocuk'u kadroda görmek istiyor."

"MOSTAFA MOHAMED VE DIAGNE..."

"Mostafa Mohamed'in 1 Temmuz'da ödemesi var. Mbaye Diagne'nin sözleşmesi devam ediyor. Takviye yapmak istediğimiz yerler var ama yabancı kontenjanımız dolu. Yabancılarla görüşmemiz, ikna etmemiz lazım."



