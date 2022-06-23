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Son dakika: Okan Buruk Galatasaray'a transferle geldi! Lucas Torreira harekatı...

23.06.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkan olmasıyla beraber bombalar art arda patladı. Futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ü getiren Özbek, sözleşmesini feshettiği Domenec Torrent'in yerine ise Okan Buruk ile anlaşmaya varmıştı. Hız kesmek istemeyen sarı - kırmızılıların yeni başkanı, transferde de büyük oynuyor. Galatasaray'ın, bonservisi Arsenal'de bulunan Lucas Torreira için harekete geçtiği öğrenildi.

Son dakika: Okan Buruk Galatasaray'a transferle geldi! Lucas Torreira harekatı...
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fiorentina
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Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı - kırmızılı kulübün yeni başkanı Dursun Özbek, projelerini tek tek yürürlüğe sokarken, bir yandan da transfer için kolları sıvamış durumda. Futbol direktörlüğüne Cenk Ergün'ü getiren ve transferi birlikte yürüten Özbek'in hedefindeki isim de ortaya çıktı.

Galatasaray'ın yeni futbol direktörü Cenk Ergün, transfer çalışmalarına ağırlık verdi.

Yoğun bir çalışma sürdüren Galatasaray'la ilgili İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ARSENAL'DEN...

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Sky Sport muhabiri Gianluca Di Marzio'dan derlediği habere göre; sarı-kırmızılılar, bonservisi Arsenal'de bulunan Lucas Torreira ile ilgileniyor.

GEÇEN SEZONU KİRALIK GEÇİRDİ

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26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçirmişti.

MUSLERA DA DEVREDE

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Fernando Muslera'nın da bu transfer için vatandaşını ikna etmeye çabaladığı öğrenildi.

35 MAÇA ÇIKTI

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Geçtiğimiz sezon Fiorentina formasını 35 maçta terleten Uruguaylı futbolcu, 5 gol - 2 asistle oynadı.

ERGÜN: "ÖNCELİĞİMİZ ORTA SAHA"

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Galatasaray'a imza atar atmaz GSTV canlı yayınına çıkan Ergün transfer için taraftarlara mesaj vermişti. Ergün, "İlk etapta önceliğimiz orta saha transferi" diyerek çalışmaların bu yönde ilerleyeceğini duyurmuştu.

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