Son dakika: Okan Buruk, Galatasaray için İstanbul'a geldi! Okan Buruk'tan sarı - kırmızılı takım için ilk açıklama...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak başkanlığa seçilen Dursun Özbek, ilk iş olarak teknik direktör konusundaki belirsizliği ortadan kaldırmak için çalışmalara başlamıştı. Özbek ve yönetimi sportif direktörlük görevi için Cenk Ergün ile anlaşmaya varırken, teknik direktör konusunda da Okan Buruk ile prensip anlaşmasına varıldığı öne sürülmüştü.

İSTANBUL'A GELDİ

Teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini fesheden Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Okan Buruk, bugün İstanbul'a geldi.

"SONUÇLANMIŞ BİR ŞEY YOK"

Gelir gelmez basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Buruk, "Daha sonuçlanmış bir şey yok. O yüzden bu konuyla ilgili konuşmayacağım." ifadelerini kullandı.

CENK ERGÜN İLE GÖRÜŞECEK

Okan Buruk'un Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile görüşmesi ve nihai kararın kısa sürede açıklanması bekleniyor.



