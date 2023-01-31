SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Okan Buruk 'Kulüp arıyoruz'demişti, Haris Seferovic'e Selçuk İnan kucak açtı! İsviçreli golcü İstanbul'da kalıyor...

Son dakika: Okan Buruk 'Kulüp arıyoruz'demişti, Haris Seferovic'e Selçuk İnan kucak açtı! İsviçreli golcü İstanbul'da kalıyor...

31.01.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lgi'de heyecan tüm hızıyla devam ederken; kulüpler, ara transfer döneminde eksiklerini tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, sezon başında Haris Seferovic'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılılarda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan İsviçreli golcüye kulüp aranıyordu. Seferovic'in yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika: Okan Buruk 'Kulüp arıyoruz'demişti, Haris Seferovic'e Selçuk İnan kucak açtı! İsviçreli golcü İstanbul'da kalıyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Bitexen Giresunspor'u 4-0'la geçen Galatasaray, puanını 48'e yükselterek liderliğini sürdürmüştü. Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında flaş açıklamalar yapmıştı. Buruk, Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt ile ilgili "Oynatamadığımız oyuncular var. Seferovic ve Aanholt için uygun bir kulüp olursa, onlara yardımcı olmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

SEZON BAŞINDA HEYECANLANDIRMIŞTI

6b20c28419b048e4be9e60cfe53d71a3

Sarı - kırmızılıların; Portekiz'in Benfica ekibinden kiraladığı Haris Seferovic, hazırlık kampında gösterdiği performansla teknik heyet ve taraftarları heyecanlandırmıştı.

PERFORMANSI DÜŞÜŞE GEÇTİ

ca49956facf246e28d810375d1328cd7

Ancak İsviçreli golcü, sezonun başlamasıyla birlikte beklenen oyunu ortaya koyamadı ve gol yollarındaki etkisizliğiyle tepki çekti.

SON ALTERNATİF KONUMUNA GERİLEDİ

8af2d4b3764649a2898ec8e1538ed429

Mauro Icardi, Bafetimbi Gomis ve hatta Barış Alper Yılmaz'ın gerisine düşen Seferovic, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yönetime verdiği gönderilecekler listesinde yer aldı.

YENİ ADRESİ KASIMPAŞA

d9c2385764cc49bda61514470bf29770

TRT Spor'un haberine göre; Kasımpaşa, Haris Seferovic için Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Haberde İsviçreli golcünün sezonun kalanında kiralık olarak İstanbul ekibinde forma giyeceği kaydedildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan Seferovic, 2 gol atma başarısı gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kiralandığını resmen açıkladı!Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kiralandığını resmen açıkladı!
Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı, imzalar kısa süre içinde atılacakKerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı, imzalar kısa süre içinde atılacak
Görenler tanıyamıyor! Son hali yürek burktuGörenler tanıyamıyor! Son hali yürek burktu
Anahtar Kelimeler:
transfer Kasımpaşa Selçuk İnan son dakika haberler galatasaray haris seferovic son dakika haberleri atan dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to

En Çok Okunan Haberler

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Külotlu çoraplı pozuna Yalı Çapkını yıldızı kayıtsız kalamadı

Külotlu çoraplı pozuna Yalı Çapkını yıldızı kayıtsız kalamadı

Murat Sancak, dünya yıldızlarını teker teker açıkladı!

Murat Sancak, dünya yıldızlarını teker teker açıkladı!

Galatasaray'da Patrick Van Aanholt defteri kapandı!

Galatasaray'da Patrick Van Aanholt defteri kapandı!

Ronaldo için hayatının şoku!

Ronaldo için hayatının şoku!

Amir Hadziahmetovic transferinde şoke eden olay!

Amir Hadziahmetovic transferinde şoke eden olay!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.