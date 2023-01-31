Son dakika: Okan Buruk 'Kulüp arıyoruz'demişti, Haris Seferovic'e Selçuk İnan kucak açtı! İsviçreli golcü İstanbul'da kalıyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Bitexen Giresunspor'u 4-0'la geçen Galatasaray, puanını 48'e yükselterek liderliğini sürdürmüştü. Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında flaş açıklamalar yapmıştı. Buruk, Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt ile ilgili "Oynatamadığımız oyuncular var. Seferovic ve Aanholt için uygun bir kulüp olursa, onlara yardımcı olmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

SEZON BAŞINDA HEYECANLANDIRMIŞTI

Sarı - kırmızılıların; Portekiz'in Benfica ekibinden kiraladığı Haris Seferovic, hazırlık kampında gösterdiği performansla teknik heyet ve taraftarları heyecanlandırmıştı.

PERFORMANSI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Ancak İsviçreli golcü, sezonun başlamasıyla birlikte beklenen oyunu ortaya koyamadı ve gol yollarındaki etkisizliğiyle tepki çekti.

SON ALTERNATİF KONUMUNA GERİLEDİ

Mauro Icardi, Bafetimbi Gomis ve hatta Barış Alper Yılmaz'ın gerisine düşen Seferovic, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yönetime verdiği gönderilecekler listesinde yer aldı.

YENİ ADRESİ KASIMPAŞA

TRT Spor'un haberine göre; Kasımpaşa, Haris Seferovic için Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Haberde İsviçreli golcünün sezonun kalanında kiralık olarak İstanbul ekibinde forma giyeceği kaydedildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan Seferovic, 2 gol atma başarısı gösterdi.

