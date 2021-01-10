SON DAKİKA! Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci açıklaması!

Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Fatih Terim'in İrfan Can Kahveci'yi istemeleri sorusu üzerine konuşan Okan Buruk, "Fatih hocanın sözlerini dinledim, onu da anlıyorum. Değişim istiyor, mutlu olmadığını, memnun olmadığı oyuncular var. Bütün hocalar değişim ister, biz de istiyoruz. Bununla ilgili başkanla konuşuyoruz. Burada Galatasaray'ın talebi var, belki bir çok takımın talebi var. Altını çizmek gerekirse dünyadaki bürün futbolcuları alma şansınız var. Neymar'ı örnek verirsek, PSG, Barcelona'dan aldı. Burada önemli olan kulüp başkanların konuşmaları. Biz çok değerli oyunculara sahibiz, onları çok seviyoruz. Çok saygı duyuyoruz oyunlarına. Burada önemli olan kulüplerin vereceği kararlar. Biz de bu anlamda kulübümüze isteklerimizi iletiyoruz. Son karar başkanlar ve yönetimlerdedir." dedi.

Sakatlıklar ve kendi transfer gündemleri üzerine ise, "Altını çizmek gerekirse dünyadaki bütün futbolcuları alma şansınız var. Neymar'ı örnek verirsek, PSG, Barcelona'dan aldı. Burada önemli olan kulüp başkanlarının konuşmaları. Biz çok değerli oyunculara sahibiz, onları çok seviyoruz. Çok saygı duyuyoruz oyunlarına. Burada önemli olan kulüplerin vereceği kararlar. Biz de bu anlamda kulübümüze isteklerimizi iletiyoruz. Son karar başkanlar ve yönetimlerdedir." sözlerine yer verdi.