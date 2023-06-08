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Son dakika: Okan Buruk, transfer ateşini yaktı! Dünyaca ünlü yıldız için taraftarı harekete geçirdi: 'Come to Galatasaray!' 10 dakikada 20 bin yorum geldi...

08.06.2023 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tarihinde 23. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı - kırmızılılarda transfer çalışmaları da başlamıştı. Teknik direktör Okan Buruk, son dönemde adı Galatasaray ile anılan Youri Tielemans için taraftarları harekete geçirdi. Buruk'un çağrısının ardından Belçikalı yıldızın Instagram hesabı yorum yağmuruna tutuldu. İşte detaylar...

Son dakika: Okan Buruk, transfer ateşini yaktı! Dünyaca ünlü yıldız için taraftarı harekete geçirdi: 'Come to Galatasaray!' 10 dakikada 20 bin yorum geldi...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etmiş ve Nef Stadyumu'nda oynanan maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyonluk kutlamalarını taçlandırmıştı. Sarı - kırmızılı taraftarlar, gelen zaferin ardından gözünü transfer ve Şampiyonlar Ligi'ne dikti.

Şampiyon Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Tivibu Spor'un canlı yayınına konuk oldu.

"COME TO GALATASARAY'A BAŞLAYALIM"

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Deneyimli çalıştırıcı, son dönemde adı sarı - kırmızılılarla anılan dünyaca ünlü futbolcu Youri Tielemans için taraftarları harekete geçirdi. Transfer için konuşan Buruk, "Tielemans için 'Come to Galatasaray' kampanyası başlatalım." ifadelerini kullandı.

10 DAKİKADA 20 BİN YORUM

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Okan Buruk'un bu isteği sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, yıldız ismin Instagram hesabındaki son gönderileri yorum yağmuruna tuttu. Başarılı hocanın talebi doğrultusunda harekete geçen taraftarlar 10 dakika içerisinde oyuncunun son gönderisine 20 bin yorum yaptı.


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