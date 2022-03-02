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Son dakika: Olay yaratan Fırat Aydınus iddiası! ''Cuma akşamından beri...''

02.03.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Süper Lig'in en tecrübeli hakemleri arasında yer alan Fırat Aydınus uzun süredir maç yönetmiyor. En son 11 Şubat 2022 tarihinde Altay-Rizespor maçında düdük çalan Aydınus'a görev verilmiyor. Bu maçta yaşanan bir pozisyonda VAR'a çağırılmasına rağmen penaltı kararı vermeyen Fırat Aydınus, bu olayın ardından hiçbir maça verilmedi. İşte detaylar...

Son dakika: Olay yaratan Fırat Aydınus iddiası! ''Cuma akşamından beri...''

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de tüm heyecan devam ederken bir yandan da hakem hataları konuşulmaya devam ediyor. Birçok kulübün bu konudan şikayetçi olduğu ve TFF'ye tepki gösterdiği bilinirken tecrübeli hakem Fırat Aydınus için gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

"O CUMA AKŞAMINDAN BERİ..."

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Milliyet gazetesi yazarı Attila Gökçe, ilginç bir iddiada bulundu. Altay-Rizespor maçında VAR'a gitmesine rağmen penaltı kararı vermeyen ve VAR hakeminin kararını reddeden Fırat Aydınus o günden beri hiçbir maçta görev almadı. Attila Gökçe bu olayla ilgili, "İki takımın da çok aradıkları golü bir türlü atamadığı maçta Aydınus VAR çağrısıyla bir Rizespor atağını inceleyip penaltı olmadığına hükmetti. Pozisyon sırasında, konuk takım oyuncularının “penaltı” itirazlarına karşı, oyunu devam ettirmişti Aydınus. VAR çağrısında da kararını değiştirmedi. O cuma akşamı maç İzmir’de oynanırken Riva’daki VAR merkezinde Aydınus’a görüntüyü inceleme çağrısı yapan VAR hakemi Volkan Bayarslan’dı. Şimdi dikkat: Fırat Aydınus o Cuma akşamından beri hiçbir maçta görev almadı." dedi.

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"FIRAT AYDINUS CEZALANDIRILMAKTADIR"

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Yazısına devam eden Attila Gökçe, Fırat Aydınus'un cezalandırıldığını iddia ederek, "VAR’da görevli Volkan Bayarslan ise 26.haftada Beşiktaş-Altay maçını yönetti, geçen hafta da Alanyaspor Konyaspor karşılaşmasında düdük çaldı. Bu tablodan kabaca çıkan mesaj şudur: Altay maçında Rizespor lehine penaltı çağrısı yapan Volkan Bayarslan peş peşe görevle ödüllendirilirken, o çağrıya rağmen kararını değiştirmeyip oyunu devam ettiren Fırat Aydınus adeta cezalandırılmaktadır." ifadelerini kullandı.


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