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Son dakika! Ormanlarda tespit edilen 315 kaçak yapı yıkılıyor

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği'nin, devlet ormanlarında 2017'den sonra usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkılacağını duyurmasının ardından birçok ilçede kaçak yapıların yıkımına başladı.

Son dakika! Ormanlarda tespit edilen 315 kaçak yapı yıkılıyor

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilen 315 kaçak yapının, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince bulunduğu yer belediyesince yıkılması için 14 ilçemizin belediye başkanlığına bildirimde bulunulmuştur. Valiliğimizin koordinasyonunda; Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şile ve Ümraniye ilçelerimizdeki kaçak yapıların yıkılması amacıyla belediyelerimizce oluşturulan yıkım ekiplerine valiliğimizce görev sorumluluk alanlarına göre Jandarma ve Polis ekipleri görevlendirilerek her türlü güvenlik desteği sağlanmış ve gerekli bütün önlemler alınmıştır" denildi.

Valiliğin açıklamasının ardından Beykoz ve Arnavutköy'de kaçak yapılar yıkılmaya başladı. Gergin geçen yıkım havadan da görüntülendi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği kaçak yapı orman

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
ekrem yıkmadan biz yıkalım diyorlar.
niye 2002 değil de 2017. yada 1990 değil 1960 değil.
Onlari da yıkalım derken Ormanlari biraz daha kesin. orada yapilar varsa zaten bu izni veren Akp olduğu için ayni yerlere herhalde siteler yapılacak.
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