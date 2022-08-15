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Son dakika: ÖSYM'den KPSS açıklaması! Başvuru tarihleri uzatıldı

15.08.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2022-KPSS Ön Lisans başvuru tarihinin uzatıldığı bildirildi.

Son dakika: ÖSYM'den KPSS açıklaması! Başvuru tarihleri uzatıldı

Son dakika haberi: ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada daha önce 3-15 Ağustos olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günlerinin son tarihinin uzatıldığı açıklandı.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "03-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir" denildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
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