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Son Dakika: ÖSYM duyurdu! 2022 KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

31.07.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: ÖSYM duyurdu! 2022 KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Son dakika haberi: ÖSYM, 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

ÖSYM'den yapılan açıklamada "31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının yüzde 10'u bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 31 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.50'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

2022 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
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