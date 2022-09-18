Son Dakika: ÖSYM duyurdu! KPSS'de temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Son dakika haberi: ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugünkü oturumların temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

KPSS SORU VE CEVAPLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.

Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci 28 Eylül 2022 saat 23.59'da sona erecek. (AA)

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandıhttps://t.co/VyQdlGUoe5 pic.twitter.com/39Lmf9ZpoR — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 18, 2022



