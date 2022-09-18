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Son Dakika: ÖSYM duyurdu! KPSS'de temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

18.09.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiği için yeni takvime göre bugün yeniden yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: ÖSYM duyurdu! KPSS'de temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Son dakika haberi: ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugünkü oturumların temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

KPSS SORU VE CEVAPLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.

Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci 28 Eylül 2022 saat 23.59'da sona erecek. (AA)

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