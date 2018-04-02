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Son dakika: Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.04.2018 14:17 | Son Güncelleme

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki Sarıoğlu'nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi

Son dakika: Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Ünlü sanatçının eşi Elif Sarıoğlu şunları söyledi: Eşim yıllar önce baypass ameliyatı geçirmişti. Düne kadar ciddi bir sağlık sorunu yoktu. Ama dün bazı sıkıntıları ortaya çıktı. Hastane kaldırdık ama bu sabah kaybettik" dedi.

ÇOK ÖZEL BİRİYDİ

Tatlı Kaçıklar dizisinde birlikte rol aldığı Mehmet Ali Erbil:

Çok özel biriydi. Değerini, yeteneğini tam insanların fark edemediği bir sanatçıydı. Haketmediği bir yerdeydi. İnsan olarak da kişilik olarak da çok farklı biriydi. Düzgün, sağlam karakterli biriydi. En ufak bir ters konuşmasını bile duymadık yıllarca çalışıp. Nur içinde yatsın. Allah ailesine sabır versin.

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