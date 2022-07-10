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Son dakika: Ozan Kabak yıllar sonra Galatasaray'a geri dönüyor! Schalke'de gözden çıkarıldı...

10.07.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, taraftarlar gerçekleştirilecek olan transferleri merak ediyor. Sarı - kırmızılılarda Marcao'nun Sevilla'ya transfer olmasının ardından defans hattına takviye yapılması planlanırken sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Ozan Kabak'ın geri dönüş ihtimalinin gündeme geldiği öğrenildi.

Son dakika: Ozan Kabak yıllar sonra Galatasaray'a geri dönüyor! Schalke'de gözden çıkarıldı...

Son dakika haberleri: Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanırken, sarı - kırmızılı yönetim de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Marcao'yu 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya satan Galatasaray'da gözler stoper transferine çevrilmişti.

OZAN KABAK GÜNDEME GELDİ

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Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve son olarak Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Galatasaray'ın, Almanya Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen ve satış listesine konulan eski oyuncusu Ozan Kabak ile ilgilendiği iddia edildi.

SCHALKE'DE GÖZDEN ÇIKARILDI

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Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'yi lider tamamlayarak yeniden Bundesliga'ya geri dönen Schalke 04'te Ozan Kabak ve Amine Harit ikilisi gözden çıkarıldı.

MAAŞ YÜKÜ

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7 Temmuz günü kulübe dönen iki oyuncuya da kulüp bulmaları yönünde bildiri yapıldı. Yine Alman basınında çıkan haberlere, Schalke 04 maaş yükünü azaltmak için iki oyuncudan da vazgeçti.

KİRALAMA FORMÜLÜ

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Galatasaray savunmaya Abdülkerim'i almasına karşın Schalke'nin milli futbolcuyu satış listesine koymasıyla Ozan Kabak'ın kiralanması gündeme geldi.

"BÜTÇEMİZ İÇİN AĞIR TAŞLAR"

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Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ozan Kabak tekrar sağlıklı olduğu için oldukça memnun. Geçen sezon kiraladığımız oyuncularımız Ozan, Harit ve Matondo bütçemiz için ağır taşlar. Bu mali durum içinde, geleceğe ilişkin çabuk karar almalıyız"

GEÇEN SEZONU NORWICH'TE GEÇİRDİ

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22 yaşındaki Ozan Kabak son iki sezonda, önce Liverpool ardından da Norwich City'ye kiralanmıştı. Başarılı stoper geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 13 maçta mücadele etti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

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Galatasaray'ın bu gelişmelerinin ardından Alman kulübü ve Ozan'la görüşmelere başladığı bildirildi.

ÖNCE STUTTGART SONRA SCHALKE

Ozan'ın satın alma opsiyonu ile kiralanması planlanıyor. Ozan Kabak, G.Saray'dan 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a, oradan da 15 milyon Euro'ya Schalke'ye transfer oldu.

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