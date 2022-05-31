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Son dakika: Ozan Tufan paylaştı, Trabzonspor taraftarları heyecanlandı! "Kasket" detayı...

31.05.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçının ardından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın yeni sezonda sarı - lacivertli kulüpte yer alması beklenmiyordu. Milli futbolcu, Instagram'dan yaptığı paylaşımla Fenerbahçeli taraftarları kızdırırken Trabzonsporluları oldukça heyecanlandırdı. Tufan'ın paylaşımındaki detay dikkat çekti...

Son dakika: Ozan Tufan paylaştı, Trabzonspor taraftarları heyecanlandı! "Kasket" detayı...
Ozan Tufan

Ozan Tufan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Fenerbahçe ise son haftalarda büyük bir çıkış yakalayarak ikinci sıraya yerleşmiş ve Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini cebine koymuştu.

YENİ ROTASI MERAK EDİLİYORDU

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 30. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın yeni adresinin hangi takım olacağı merakla bekleniyordu.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

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Milli futbolcu, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

KASKETLİ PAYLAŞIM

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Geride bıraktığımız sezonun başında Watford'a kiralanan ancak devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönen Tufan, Instagram hikayesinde kafasında kasketle bir fotoğraf paylaştı.

TRABZONSPORLU TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

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Bu paylaşımda Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcının sezon boyunca taktığı ve bordo - mavililerle özdeşleşmiş olan kasketin yer alması Trabzonsporlu taraftarları heyecanlandırdı. Fenerbahçeli taraftarlar ise Ozan Tufan'a sosyal medyadan tepki gösterdi.

ŞAMPİYON DA DEVREDE

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27 yaşındaki futbolcunun adı son dönemlerde Beşiktaş ile anılırken, devreye Trabzonspor'un da girdiği iddia edildi.

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