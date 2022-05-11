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  4. Son dakika: Paulo Dybala, dünya futbolunu karıştırdı! "Bunun adı ihanet..."

Son dakika: Paulo Dybala, dünya futbolunu karıştırdı! "Bunun adı ihanet..."

11.05.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus'un yıldız futbolcusu Paulo Dybala, yeni bir maceraya atılıyor. Kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldız, Inter ile anlaşmaya vardı. Bu anlaşmanın gündeme gelmesiyle birlikte Juventus taraftarları Dybala'ya sosyal medyada adeta öfke kustu ve "İhanet" yorumları yaptılar.

Son dakika: Paulo Dybala, dünya futbolunu karıştırdı! "Bunun adı ihanet..."
Paulo Dybala

Paulo Dybala

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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İtalya Ligi Serie A devi Juventus'ta Paulo Dybala dönemi sona eriyor. 2015-2016 sezonu başında Palermo'dan 41 milyon euroya transfer edilen Paulo Dybala, Juventus ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı almıştı. Arjantinli yıldızın yeni takımı ise İtalya'yı adeta salladı.

INTER'E İMZA ATIYOR

Juventus'taki son günlerini geçiren Paulo Dybala, ezeli rakip Inter'e transfer oluyor. Inter ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Dybala, yıllık 6 milyon euro maaş kazanacak. Taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı ve işin resmiyete döküleceği haberleri İtalya'da manşetleri süslemeye başladı.

TARAFTARLAR HAİN İLAN ETTİ

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Öte yandan Juventuslu taraftarlar, Paulo Dybala'ya ağır eleştirilerde bulunuyor. Arjantinli yıldızı ihanetle suçlayan Torino ekibinin taraftarları, sosyal medyada oyuncuya adeta öfke kusuyor. Hatırlanacağı üzere Dybala ile Manchester United ve Tottenham da ciddi şekilde ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

DYBALA'NIN YERİNE CHRISTIAN PULISIC

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Juventus ise 28 yaşındaki futbolcunun yerini Chelsea'den Christian Pulisic ile doldurmaya hazırlanıyor. Tuttosport'da yer alan habere göre Christian Pulisic, vatandaşı Weston McKennie ile aynı kulüpte yeni bir maceraya atılmaya sıcak bakıyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Juventus
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