Son dakika: Paulo Dybala, dünya futbolunu karıştırdı! "Bunun adı ihanet..."

İtalya Ligi Serie A devi Juventus'ta Paulo Dybala dönemi sona eriyor. 2015-2016 sezonu başında Palermo'dan 41 milyon euroya transfer edilen Paulo Dybala, Juventus ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı almıştı. Arjantinli yıldızın yeni takımı ise İtalya'yı adeta salladı.

INTER'E İMZA ATIYOR

Juventus'taki son günlerini geçiren Paulo Dybala, ezeli rakip Inter'e transfer oluyor. Inter ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Dybala, yıllık 6 milyon euro maaş kazanacak. Taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı ve işin resmiyete döküleceği haberleri İtalya'da manşetleri süslemeye başladı.

TARAFTARLAR HAİN İLAN ETTİ

Öte yandan Juventuslu taraftarlar, Paulo Dybala'ya ağır eleştirilerde bulunuyor. Arjantinli yıldızı ihanetle suçlayan Torino ekibinin taraftarları, sosyal medyada oyuncuya adeta öfke kusuyor. Hatırlanacağı üzere Dybala ile Manchester United ve Tottenham da ciddi şekilde ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

DYBALA'NIN YERİNE CHRISTIAN PULISIC

Juventus ise 28 yaşındaki futbolcunun yerini Chelsea'den Christian Pulisic ile doldurmaya hazırlanıyor. Tuttosport'da yer alan habere göre Christian Pulisic, vatandaşı Weston McKennie ile aynı kulüpte yeni bir maceraya atılmaya sıcak bakıyor.

