Son dakika: Penaltı yaptı, kanlar içinde yerde kaldı! Sivasspor - Trabzonspor maçında sakatlanan Larsen hastaneye kaldırıldı...

Son dakika haberleri: Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Bordo - mavililer, oldukça hareketli başlayan maçın 11. dakikasında Lazar Markovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından yükselen tempo sonrasında 22. dakikada yaşanan olay, sosyal medyanın gündemine oturdu.

PENALTI VE KIRMIZI KART!

Sivasspor'un kullandığı kornerde iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunu Uğurcan Çakır son anda çıkardı. O sırada Hakan Arslan ve Stryger Larsen, topa hamle yapmak istedi. Arslan, Larsen'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi ve Danimarkalı futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Penaltıya sebep olan hareketi yapan Larsen ise rakibinin düştüğü sırada ayak tabanının yüzüne gelmesi sonucu kanlar içinde yerde kaldı.

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Saha içinde ilk müdahalesi yapılan Larsen, sedyeyle kenara getirildi ve ambulansa alınıp hastaneye götürüldü.

'YAŞADIĞI TRAVMA NEDENİYLE...'

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre tecrübeli futbolcu, yaşadığı travma nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Başarılı oyuncunun son durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

