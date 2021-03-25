SON DAKİKA | PFDK'dan Fatih Terim'e 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 2 maç ceza verdi.
Ayrıca Fatih Terim'in yardımcılarından Ümit Davala'ya da 2 maç ceza verildiği açıklandı.
Fatih Terim ve Ümit Davala, Hatayspor deplasmanı ve iç sahadaki Fatih Karagümrük karşılaşmalarında kulübede olamayacak.
GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 19.03.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 12. Maddesinin uygulanması suretiyle neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü ÜMİT DAVALA'nın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 12. Maddesinin uygulanması suretiyle neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.
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