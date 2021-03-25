SON DAKİKA | PFDK'dan Fatih Terim'e 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 2 maç ceza verdi.

Ayrıca Fatih Terim'in yardımcılarından Ümit Davala'ya da 2 maç ceza verildiği açıklandı.

Fatih Terim ve Ümit Davala, Hatayspor deplasmanı ve iç sahadaki Fatih Karagümrük karşılaşmalarında kulübede olamayacak.

İŞTE PFDK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 19.03.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 12. Maddesinin uygulanması suretiyle neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü ÜMİT DAVALA'nın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 12. Maddesinin uygulanması suretiyle neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

