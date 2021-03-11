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PFDK'dan Selahattin Baki'ye 15 gün hak mahrumiyeti

11.03.2021 18:48 | Son Güncelleme:
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PFDK'dan Selahattin Baki'ye 15 gün hak mahrumiyeti

PFDK, Fenerbahçe'ye 100.000 TL para cezası ve Selahattin Baki'ye 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK, Fenerbahçe yönetici Selahattin Baki'ye kulüp resmi internet sitesinde ve medyada sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMASI

FENERBAHÇE A.Ş.’nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ’nin, kulüp resmi internet sitesinde ve medyada sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

PFDK CEZA YAĞDIRDI

Atakaş Hataysporlu futbolcu Youssouf Kone'ye rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği aktarıldı. Yukatel Denizlisporlu oyuncu Sakıb Aytaç'a da talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle 900 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da forma giyen Mehmet Ataberk Dadakdeniz'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 maç men cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Öte yandan TFF 1. Lig'den Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 13 bin lira, Tuzlaspor'a 12 bin lira ve Ankaraspor'a ise 4 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

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