SON DAKİKA PFDK'dan Serdar Aziz'e 3 maç ceza, Mustafa Cengiz'e 45 gün daha hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel Disiplin Kurulu, Galatasaray-Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası topu hakeme atan Serdar Aziz'e müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi. Serdar Aziz Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyecek. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ise GSTV'deki sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verildi. Böylelikle Mustafa Cengiz'in cezası 150 güne çıktı. Kurul ayrıca, Galatasaray Spor Kulübü'ne aynı açıklamalardan dolayı 100 bin TL para cezası verirken, Atiker Konyaspor müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları, maç sonrası flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılmaması ve basın toplantısına teknik sorumlu katılmamasından dolayı ise 60 bin TL para cezası verildiği açıklandı. PFDK, Ankaragücü - Beşiktaş maçında çıkan saha olayları sebebiyle sarı lacivertli kulübe ise 120 bin TL, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle de 50 bin TL para cezası verdi. Kuruldan yapılan açıklamada aynı maçta Beşiktaş Kulübü'ne de çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 110 bin TL para cezası verildiği duyuruldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle: "GALATASARAY A.Ş.'nin, 23.11.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 118, 119, 120, 121, 218, 219, 220, 221 ve KUZEY KALE ARKASI 105, 106, 107, 108, 205, 206, 207, 208 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. Kulübü sporcusu SERDAR AZİZ'in, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) GALATASARAY A.Ş.'nin 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına, (oyçokluğu) TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 25.11.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT J, GÜNEY KALE ARKASI ALT J, KUZEY KALE ARKASI ALT J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, AKHİSARSPOR Kulübünün, 25.11.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU MARATON E ve F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

BURSASPOR Kulübünün, 25.11.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,