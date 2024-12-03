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SON DAKİKA: PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.12.2024 22:47
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

SON DAKİKA: PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Galatasaray ile Beşiktaş 'çirkin ve kötü tezahürat' ve 'saha olayları' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe'nin ise 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesiyle kurula sev edildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 03.12.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler açıklandı.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi EMRAH TOK’un 30.11.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 03.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 01.12.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İKAS EYÜPSPOR Kulübü görevlisi MUHAMMET KARAOĞLU’nun 01.12.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 02.12.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 02.12.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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