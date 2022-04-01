SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Pjanic'ten şaşırtan itiraf! ''Seve seve giderim...''

Son dakika: Pjanic'ten şaşırtan itiraf! ''Seve seve giderim...''

01.04.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Pjanic açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın önümüzdeki sezon için ilgisi olduğu konuşulan yıldız oyuncu henüz takımdan ayrılmadan kariyer planları yapması siyah-beyazlı taraftarları bir hayli kızdırdı.

Son dakika: Pjanic'ten şaşırtan itiraf! ''Seve seve giderim...''
Miralem Pjanic

Miralem Pjanic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Sezon başında Barcelona'dan kiralanan Pjanic, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray iddiası iyiden iyiye konuşulmaya başlanan Pjanic'ten şaşırtan bir itiraf geldi...

GALTASARAY'IN İLGİSİ VAR

pjanic-346546_16_9_1631732836-880x495

Galatasaray'ın Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Pjanic'e ilgisi olduğu ortaya çıktı. Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptıran sarı-kırmızılılar, bu bölgeye Pjanic'i düşünüyor. Barcelona ile iyi ilişkileri bulunan Galatasaray'ın sezon sonunda Katalan ekibin kapısını çalacağı aktarıldı.

"SEVE SEVE GİDERİM"

872ffe0b8f804d549af1586e9decb904

Kariyer planlaması hakkında konuşan Pjanic, "İtalya'yı gerçekten çok özlüyorum. Doğru teklif olursa seve seve İtalya'ya giderim. İtalya şampiyonluğunu kazanacak bir proje olmalı. Açım, deneyimliyim ve neredeyse 700 maç tecrübem var. Hala yüksek hedefler için oynayabilirim! Değil mi?" dedi.

Son dakika: Fenerbahçe bombayı patlıyor! Luis Suarez şampiyon yapmaya geliyor...Son dakika: Fenerbahçe bombayı patlıyor! Luis Suarez şampiyon yapmaya geliyor...

"KOEMAN SAYGISIZDI"

16133136835745

Barcelona kariyeri hakkında konuşan Pjanic, "Koeman ile devam edemedim. O saygısızdı. Laporta, Xavi'yi göreve getirerek çok iyi bir karar aldı. Artık takım güçlü ve birlik içinde. Herkes ne yapacağını biliyor. Pedri'yi seviyorum. Iniesta'nın yaptığı gibi topla dans ediyor. Gavi'yi ilk kez antrenmanda gördüğümde 'Bu çocuk çok özel, harika biri!' demiştim." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! "Futbolu burada bıraksın..."Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! "Futbolu burada bıraksın..."
Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!
Cengiz Ünder'in golündeki detayı kimse fark etmedi!Cengiz Ünder'in golündeki detayı kimse fark etmedi!
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Miralem Pjanic son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklama

Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklama

KDV indirimi bugün etiketlere yansıyacak

KDV indirimi bugün etiketlere yansıyacak

İhanetin adı: Cristiano Ronaldo!

İhanetin adı: Cristiano Ronaldo!

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan, ezeli rakibe bedavaya gidiyor!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan, ezeli rakibe bedavaya gidiyor!

Galatasaray Başkanlığı için yeni bir aday daha!

Galatasaray Başkanlığı için yeni bir aday daha!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dekoltesi Gülşen'den bile iddialı bulundu!

Dekoltesi Gülşen'den bile iddialı bulundu!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Her gün tereyağı yediğinizde kalbinize ne olur?

Her gün tereyağı yediğinizde kalbinize ne olur?

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.