Son dakika: Pjanic'ten şaşırtan itiraf! ''Seve seve giderim...''

Sezon başında Barcelona'dan kiralanan Pjanic, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray iddiası iyiden iyiye konuşulmaya başlanan Pjanic'ten şaşırtan bir itiraf geldi...

GALTASARAY'IN İLGİSİ VAR

Galatasaray'ın Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Pjanic'e ilgisi olduğu ortaya çıktı. Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptıran sarı-kırmızılılar, bu bölgeye Pjanic'i düşünüyor. Barcelona ile iyi ilişkileri bulunan Galatasaray'ın sezon sonunda Katalan ekibin kapısını çalacağı aktarıldı.

"SEVE SEVE GİDERİM"

Kariyer planlaması hakkında konuşan Pjanic, "İtalya'yı gerçekten çok özlüyorum. Doğru teklif olursa seve seve İtalya'ya giderim. İtalya şampiyonluğunu kazanacak bir proje olmalı. Açım, deneyimliyim ve neredeyse 700 maç tecrübem var. Hala yüksek hedefler için oynayabilirim! Değil mi?" dedi.

"KOEMAN SAYGISIZDI"

Barcelona kariyeri hakkında konuşan Pjanic, "Koeman ile devam edemedim. O saygısızdı. Laporta, Xavi'yi göreve getirerek çok iyi bir karar aldı. Artık takım güçlü ve birlik içinde. Herkes ne yapacağını biliyor. Pedri'yi seviyorum. Iniesta'nın yaptığı gibi topla dans ediyor. Gavi'yi ilk kez antrenmanda gördüğümde 'Bu çocuk çok özel, harika biri!' demiştim." ifadelerini kullandı.



