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  4. Son dakika: Portekiz-Türkiye maçında sürpriz kadro! İşte muhtemel 11'ler...

Son dakika: Portekiz-Türkiye maçında sürpriz kadro! İşte muhtemel 11'ler...

24.03.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Haydi zafere Türkiye! Bugün büyük gün... A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz deplasmanına çıkıyor. Mücadeleyi kazanması halinde play-off finaline yükselecek olan Ay - Yıldızlılar'ın ilk 11'i merak edilirken, Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun oynayıp oynamadığı sorusu da akılları kurcalıyor. İşte milli maça dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

Son dakika: Portekiz-Türkiye maçında sürpriz kadro! İşte muhtemel 11'ler...
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımımız, bugün çok kritik bir maça çıkıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz deplasmanına çıkacak olan millilerin ilk 11'inde hangi futbolcuların olacağı merak ediliyor. Öte yandan bu karşılaşma öncesinde birçok eksiği bulunan Portekiz'in sahaya çıkacağı kadro, soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Peki mücadele hangi kanalda, saat kaçta? Tüm soruların cevabı haberimizde...

TÜRKİYE

milli-takim

Milli Takımımızın kadrosunda Burak Yılmaz forvet olarak ön plana çıkıyor. Bu yıl Lille'de düzenli olarak forma giyemeyen ve iyi bir sezon geçirmeyen Burak'ın 11'de başlayacak olması spor yazarları tarafından eleştiriliyor...

Uğurcan, Caner, Çağlar, Merih, Zeki, Berkan, Hakan, Orkun, Cengiz, Kerem, Burak

PORTEKİZ

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Rui Patricio; Diogo Dalot, Danilo, Jose Fonte, Raphael Guerreiro; William Carvalho; Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Diogo Jota, Cristiano Ronaldo.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

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A Milli Takım'da bu mücadele öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor. Kadroda ise 4 isim yer almadı. Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok listede yer almadı

Portekiz'de ise Kovid-19 testi pozitif çıkan Pepe ile sakatlıkları bulunan Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine Tiago Djalo, Vitinha ve kaleci Jose Sa kadroya dahil edildi.

Öte yandan Portekiz'in önemli oyuncularından Ruben Dias, Cancelo, Nelsen Semedo ve Renato Sanches sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmuyor.

MAÇ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Portekiz - Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü saat 22:45'te TRT 1'de şifresiz olarak canlı yayınlanacak.


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