Son dakika: Rams Başakşehir, dünyaca ünlü yıldızın transferini açıkladı! Krzysztof Piatek resmen imzaladı...

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde sürdüren Başakşehir'de flaş bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de ilk 3'ü hedefleyen ve iddialı bir kadro kurmanın planlarını yapan turuncu - lacivertliler, dünyaca ünlü bir futbolcuyu kadrosuna kattı.
Rams Başakşehir, son olarak Salernitana'da kiralık olarak oynayan ve bonservisi Hertha Berlin'de bulunan giyen golcü oyuncu Krzysztof Piatek'i renklerine bağladığını resmen açıkladı.
Turuncu - lacivertliler, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İşte Başakşehir'in açıklaması;
"Kulübümüz, Polonyalı Milli futbolcu Krzysztof Piatek'i üç yıllığına kadrosuna kattı. Krzysztof Piatek'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz. Piatek için yarın 11.00'de tesislerimizde Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla basın toplantısı düzenlencek."
Geçen sezon Serie A'da 33 resmi maça çıkan 28 yaşındaki Polonyalı futbolcu, 4 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.