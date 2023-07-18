Son dakika: Rams Başakşehir, dünyaca ünlü yıldızın transferini açıkladı! Krzysztof Piatek resmen imzaladı...

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde sürdüren Başakşehir'de flaş bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de ilk 3'ü hedefleyen ve iddialı bir kadro kurmanın planlarını yapan turuncu - lacivertliler, dünyaca ünlü bir futbolcuyu kadrosuna kattı.

PIATEK RESMEN BAŞAKŞEHİR'DE

Rams Başakşehir, son olarak Salernitana'da kiralık olarak oynayan ve bonservisi Hertha Berlin'de bulunan giyen golcü oyuncu Krzysztof Piatek'i renklerine bağladığını resmen açıkladı.

Turuncu - lacivertliler, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte Başakşehir'in açıklaması;

"Kulübümüz, Polonyalı Milli futbolcu Krzysztof Piatek'i üç yıllığına kadrosuna kattı. Krzysztof Piatek'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz. Piatek için yarın 11.00'de tesislerimizde Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla basın toplantısı düzenlencek."

Geçen sezon Serie A'da 33 resmi maça çıkan 28 yaşındaki Polonyalı futbolcu, 4 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

