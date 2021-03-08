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Son dakika: Rasim Öztekin hayatını kaybetti

08.03.2021 21:44 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Rasim Öztekin hayatını kaybetti

62 yaşındaki usta sanatçı Rasim Öztekin hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Rasim Öztekin için sosyal medyadan başsağlığı mesajı paylaştı.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede tedavi gören usta sanatçı Rasim Öztekin hayatını kaybetti.

Rasim Öztekin, Pazar günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü.

DOKTORU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Rasim Öztekin'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur, gündüz saatlerinde açıklama yapmıştı. Başhekim Uğur, Rasim Öztekin'in hayati tehlikesinin sürdüğünü açıklayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dün öğlen saat 15.30 sıralarında hastanemizin acil servisine getirilen, daha önceden kardiyak problemleri nedeni ile tedavi alan hastayı acilen ameliyata aldık. Ameliyathanede yapay kalp destek cihazı, geçici kalp destek cihazı ekmo dediğimiz cihazı bağladık. Ekmo cihazı eşliğinde hastayı koronel anjiyografi ünitemize aldık. Koronel anjiyografi ünitesinde tıkanmış olan damarına da stent uygulaması yapıldı. Hasta bu haliyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda şu an ekmo cihazı, intraortik balon desteğiyle entübe olarak takip edilmekte. Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır"

BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

14 Ocak 1959 tarihinde dünyaya gelen Rasim Öztekin Türk sinema, tiyatro ve dizi projelerinde sayısız eserde rol almıştır. Kendisi gibi oyuncu Pelin Öztekin'in babası olan Öztekin İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun oldu. Sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edinmiştir. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 senesinde Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. Öztekin, 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretmiştir.


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Pelin Öztekin Rasim Öztekin
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Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin güzel insan.
Allah rahmet eylesin

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