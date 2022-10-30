Son dakika: Real Madrid Girona ile 1-1 berabere kaldı! Real Madrid'in yıldızı 669 maçlık kariyerinde ilk kırmızı kartını gördü

La Liga'nın 12. hafta mücadelesinde Real Madrid sahasında Girona ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle biterken, ev sahibi ekip 4 maç sonra puan kaybı yaşadı.

GOLLER SON BÖLÜMDE GELDİ

Santiago Bernabeu'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golü 70. dakikada Vinicius'tan geldi. Girona 80. dakikada Cristhian Stuani ile eşitliği yakaladı.

KARİYERİNDE BİR İLK!

2014 yılından bu yana Real Madrid forması giyen tecrübeli oyuncu Toni Kross, Girona karşısında kariyerinin 669. maçına çıktı. Dakikalar 90+1'i gösterdiği esnada Toni Kross ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Alman futbolcu kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.

MAĞLUBİYETİ YOK

Alınan bu sonucun ardından henüz ligde mağlup olmayan Real Madrid 4 maç sonra puan kaybetti. Girona ise oynadığı son 7 maçta galibiyet çıkaramadı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 32'ye, Girona ise 10'a çıkardı. Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Girona ise Atletic Bilbao ile oynayacak.



