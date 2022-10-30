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  4. Son dakika: Real Madrid Girona ile 1-1 berabere kaldı! Real Madrid'in yıldızı 669 maçlık kariyerinde ilk kırmızı kartını gördü

Son dakika: Real Madrid Girona ile 1-1 berabere kaldı! Real Madrid'in yıldızı 669 maçlık kariyerinde ilk kırmızı kartını gördü

30.10.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga'da heyecan 12. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 12. hafta karşılaşmasında lider Real Madrid sahasında Girona ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Madrid ekibi 4 maç sonra puan kaybı yaşadı. Real Madrid'in tecrübeli ismi Toni Kross karşılaşmanın uzatma dakikalarında gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalırken, kariyerinde bir ilki yaşadı. İşte detaylar...

Son dakika: Real Madrid Girona ile 1-1 berabere kaldı! Real Madrid'in yıldızı 669 maçlık kariyerinde ilk kırmızı kartını gördü
Toni Kroos

Toni Kroos

ALM Almanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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La Liga'nın 12. hafta mücadelesinde Real Madrid sahasında Girona ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle biterken, ev sahibi ekip 4 maç sonra puan kaybı yaşadı.

GOLLER SON BÖLÜMDE GELDİ

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Santiago Bernabeu'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golü 70. dakikada Vinicius'tan geldi. Girona 80. dakikada Cristhian Stuani ile eşitliği yakaladı.

KARİYERİNDE BİR İLK!

hoıhoıh

2014 yılından bu yana Real Madrid forması giyen tecrübeli oyuncu Toni Kross, Girona karşısında kariyerinin 669. maçına çıktı. Dakikalar 90+1'i gösterdiği esnada Toni Kross ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Alman futbolcu kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.

MAĞLUBİYETİ YOK

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Alınan bu sonucun ardından henüz ligde mağlup olmayan Real Madrid 4 maç sonra puan kaybetti. Girona ise oynadığı son 7 maçta galibiyet çıkaramadı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 32'ye, Girona ise 10'a çıkardı. Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Girona ise Atletic Bilbao ile oynayacak.


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