Son dakika: Resmen açıklandı! Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Selçuk İnan oldu

2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından, Sarı-Kırmızılılar'da yardımcı antrenörlük görevi yürüten Selçuk İnan kariyerine teknik direktör olarak devam edecek. İnan, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşırken kulüpten açıklama geldi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Kasımpaşa kulübü yeni teknik direktörü Selçuk İnan'ı resmen duyurdu. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Kasımpaşamız, Teknik Sorumluluk görevi için Selçuk İnan ile anlaşmaya varmıştır. İnan için düzenlenecek imza töreni, yarın (22 Kasım Salı) saat 14:30'da Kemerburgaz Turgay Ciner Tesislerimizde gerçekleştirilecektir."

İLK KEZ...

Futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da Eylül 2020-Ocak 2022 arasında Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.



