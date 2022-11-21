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Son dakika: Resmen açıklandı! Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Selçuk İnan oldu

21.11.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Galatasaray'ın efsane futbolcularından Selçuk İnan ile resmen anlaştı. 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini Galatasaray'da noktalayan İnan, kariyerine Kasımpaşa'da teknik direktör olarak devam edecek. İşte detaylar...

Son dakika: Resmen açıklandı! Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Selçuk İnan oldu

2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından, Sarı-Kırmızılılar'da yardımcı antrenörlük görevi yürüten Selçuk İnan kariyerine teknik direktör olarak devam edecek. İnan, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşırken kulüpten açıklama geldi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

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Kasımpaşa kulübü yeni teknik direktörü Selçuk İnan'ı resmen duyurdu. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Kasımpaşamız, Teknik Sorumluluk görevi için Selçuk İnan ile anlaşmaya varmıştır. İnan için düzenlenecek imza töreni, yarın (22 Kasım Salı) saat 14:30'da Kemerburgaz Turgay Ciner Tesislerimizde gerçekleştirilecektir."

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İLK KEZ...

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Futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da Eylül 2020-Ocak 2022 arasında Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.


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