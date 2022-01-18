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  4. Son dakika: Ribery, Türkiye'ye geri dönüyor! Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük...

Son dakika: Ribery, Türkiye'ye geri dönüyor! Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük...

18.01.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bayern Münih'in efsane futbolcusu Ribery, şu sıralar Serie A'da son sırada bulunan Salernitana'da forma giyiyor. Kulüpte mutsuz olduğu öğrenilen Fransız oyuncunun Türkiye'ye geri dönebileceği öğrenildi. Türkiye'den Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'nın ilgilendiği yıldız oyuncu devre arasında bu iki kulüpten birine gidebileceği yazılıyor. İşte detaylar...

Son dakika: Ribery, Türkiye'ye geri dönüyor! Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük...
Franck Ribery

Franck Ribery

FRA Fransa
Yaş: 39 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Salernitana
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Son dakika haberi: Bayern Münih'in efsaneleri arasında yer alan Ribery, yaşından dolayı kulüpten ayrılarak İtalya'nın Fiorentina kulübünün yolunu tutmuştu. Fiorentina'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından bir başka İtalyan takımı Salernitana'ya transfer olan Fransız futbolcu bu takımda istediğini bulamadı ve mutsuz konumda. Bu konuyla ilgili İtalyan basınından bomba bir iddia ortaya atıldı...

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNEBİLİR!

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2005 yılında Galatasaray'da top koşturan ve Sarı-Kırmızılı taraftarların kısa sürede sevgilisi haline gelen Ribery, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor. İtalya'da mutsuz olan ve ülkemizden Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük'ün ilgilendiği Fransız oyuncu devre arasında bu iki takımdan birine imza atabilir. 38 yaşında olan Ribery'nin Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Kasımpaşa
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