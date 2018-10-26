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SON DAKİKA Ricardo Quaresma: Fazlalık bensem Ocak ayında yine ayrılabilirim

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.10.2018 00:17 | Son Güncelleme

Quaresma'dan flaş ayrılık sözleri... Beşiktaş-Genk maçında tribünlerden yoğun tepki alan Ricardo Quaresma, "Ben bu külüpten bir kere ayrıldım ve geri döndüm. Eğer fazlalık bensem ocak ayında yine ayrılabilirim" dedi.

SON DAKİKA Ricardo Quaresma: Fazlalık bensem Ocak ayında yine ayrılabilirim

Ricardo Quaresma'dan flaş ayrılık sözleri... Beşiktaş-Genk maçında tribünlerden yoğun tepki alan Ricardo Quaresma, "Ben bu külüpten bir kere ayrıldım ve geri döndüm. Eğer fazlalık bensem ocak ayında yine ayrılabilirim" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'e 4-2 yenildikleri maç sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın yıldız ismi Ricardo Quaresma, "Bugün denedik, çalıştık ama olmadı. Şans da yanımızda değildi. Pozisyonlara girdik, atamadık. Onlar pozisyonları değerlendirdiler. Üçüncü golden sonra kopma oldu. Takımımızda genç oyuncular var. Taraftarın tepkisinden sonra düştüler. Bana da tepki gösterdiler. Kötü oynadığımı düşünüyorlarsa tepki gösterebilirler. Ama lütfen genç oyuncuları ıslıklamasınlar. Ben bu kulüpten ayrıldım, geri döndüm. Eğer fazlalık ve sorun bensem, ocak ayında yine ayrılabilirim" ifadelerini kullandı.

VAGNER LOVE: BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİK

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'e mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Vagner Love kısa bir değerlendirmede bulundu.

Vagner Love, maç sonunda konsantrasyon sorunu ile maça başladıklarını dile getirdi.

Brezilyalı oyuncu yaptığı kısa açıklamada ''Maçın zor olacağını biliyorduk. Kaliteli bir takıma karşı oynuyoruz. Maça konsantre başlamadık, beden olarak maçta değildik. Bunun bedelini pahalı ödedik'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ricardo quaresma Beşiktaş

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