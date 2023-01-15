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  4. Son dakika: Rıdvan Dilmen canlı yayında Jorge Jesus'a seslendi! Fenerbahçeli yıldızın sevincinin nedenini açıkladı! 'Bırak yaşı falan...', 'O isim, hocaya kapris yapıyor!'

Son dakika: Rıdvan Dilmen canlı yayında Jorge Jesus'a seslendi! Fenerbahçeli yıldızın sevincinin nedenini açıkladı! 'Bırak yaşı falan...', 'O isim, hocaya kapris yapıyor!'

15.01.2023 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkan Fenerbahçe, 8. dakikada 1-0 öne geçti. Sarı - lacivertlilerde haftalar sonra ilk 11'e geri dönen Enner Valencia, rakip ağları sarsarak gollerine kaldığı yerden devam etti. Ekvadorlu futbolcununn gol sevincinde herhangi bir harekette bulunmaması ve oldukça sakin kalması dikkat çekti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen o sevincin nedenini açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika: Rıdvan Dilmen canlı yayında Jorge Jesus'a seslendi! Fenerbahçeli yıldızın sevincinin nedenini açıkladı! 'Bırak yaşı falan...', 'O isim, hocaya kapris yapıyor!'

Son dakika haberleri: Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka oldukça hızlı başlarken, sarı - lacivertliler 8. dakikada golü buldu. Fenerbahçe'yi 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü Enner Valencia kaydetti.

Ekvadorlu golcü, attığı golün ardından herhangi bir sevinç gösterisi yapmadı ve oldukça sakin bir şekilde takım arkadaşlarından gelen tebrikleri kabul etti.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de TV 8,5'ta yaptığı yorumlarda Enner Valencia'nın gol sonrası tepkisini değerlendirdi. Dilmen ayrıca Emre Mor ve Arda Güler kıyaslaması da yaptı. İşte o sözler...

"HOCAYA KAPRİS..."

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"Jorge Jesus'un bugün 5 farklı oyuncu kullanması düşen psikolojiyi düzeltmek istemesiydi. Enner Valencia, Katar'dan sağlam döndü nedense oynatılmadı. Golden sonraki hareketlerinin hocaya kapris olduğunu düşünüyorum."

"ACABA NE DİYOR?"

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"Jorge Jesus'u izliyorum, sürekli oyuncuları uyarıyor. Acaba ne diyor?"

"SABAHA KADAR ARDA GÜLER..."

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"Arda Güler, Emre Mor kadar defans yapar. Karar paslarını da daha iyi yapar. Emre mi, Arda mı desen bana, sabaha kadar Arda derim. Bırak yaşını."

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