Son dakika: Rıdvan Dilmen canlı yayında Jorge Jesus'a seslendi! Fenerbahçeli yıldızın sevincinin nedenini açıkladı! 'Bırak yaşı falan...', 'O isim, hocaya kapris yapıyor!'

Son dakika haberleri: Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka oldukça hızlı başlarken, sarı - lacivertliler 8. dakikada golü buldu. Fenerbahçe'yi 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü Enner Valencia kaydetti.

Ekvadorlu golcü, attığı golün ardından herhangi bir sevinç gösterisi yapmadı ve oldukça sakin bir şekilde takım arkadaşlarından gelen tebrikleri kabul etti.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de TV 8,5'ta yaptığı yorumlarda Enner Valencia'nın gol sonrası tepkisini değerlendirdi. Dilmen ayrıca Emre Mor ve Arda Güler kıyaslaması da yaptı. İşte o sözler...

"HOCAYA KAPRİS..."

"Jorge Jesus'un bugün 5 farklı oyuncu kullanması düşen psikolojiyi düzeltmek istemesiydi. Enner Valencia, Katar'dan sağlam döndü nedense oynatılmadı. Golden sonraki hareketlerinin hocaya kapris olduğunu düşünüyorum."

"ACABA NE DİYOR?"

"Jorge Jesus'u izliyorum, sürekli oyuncuları uyarıyor. Acaba ne diyor?"

"SABAHA KADAR ARDA GÜLER..."

"Arda Güler, Emre Mor kadar defans yapar. Karar paslarını da daha iyi yapar. Emre mi, Arda mı desen bana, sabaha kadar Arda derim. Bırak yaşını."

