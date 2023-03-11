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  4. Son dakika: Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a salvolar! 'Sağlıksız, gereksiz...'

Son dakika: Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a salvolar! 'Sağlıksız, gereksiz...'

11.03.2023 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ederken, Fenerbahçe bu haftayı BAY geçmişti. Sarı - lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen; Fenerbahçe'nin tur şansını değerlendirirken, teknik direktör Jorge Jesus'un açıklamaları hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

Son dakika: Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a salvolar! 'Sağlıksız, gereksiz...'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan ve 25. haftayı BAY geçen Fenerbahçe, geçtiğimiz perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla deplasmanına çıkmıştı. Sarı - lacivertliler, iyi bir oyun sergilemesine rağmen sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen; Fenerbahçe'nin Sevilla karşısındaki tur şansını değerlendirirken, teknik direktör Jorge Jesus'un açıklamaları hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ARTIK GEÇMİŞTE KALDI"

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"Bu ucuz tartışmalardan geçilmeli. Fenerbahçe hala şampiyonluk yarışında devam ediyor. Eleyebileceği bir rakip var, skordan bağımsız. 2-0'a karşı 3-1 kazansan bile eleniyorsun durumu geçmişte kaldı. Potansiyeli var Fenerbahçe'nin. Rakibi de tecrübeli. Mümkün olduğu kadar tempoyu yüksek tutması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Şansı da yüzde 30."

"SAÇMALADIĞINI DA GÖREBİLİYORUM"

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"Fenerbahçe'nin neden bu kadar eleştirildiğini anlamadım. 2-0 tehlikeli skor ve hala Fenerbahçe'nin şansının olduğunu düşünüyorum. Teknik olarak bazen Jesus'un saçmaladığını da görebiliyorum. Mesela Crespo orta sahada sol iç oynamaz, yerine giren Rossi hiç oynamaz. Oyun devamındaki değişiklikleri pek sağlıklı değildi hocanın."

"SAĞLIKSIZ, GEREKSİZ"

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"Jesus'un demeci çok sağlıksız bir demeç. Eğer doğruysa bunu konuşması gereksiz. Jesus'u başarısız olarak nitelendirmiyorum bu arada. Gerçekçi olalım; Türkiye'de kim, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek istemez?"

JESUS NE DEMİŞTİ?

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilya basınına "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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