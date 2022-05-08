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  4. Son dakika: Rıdvan Dilmen'den şaşırtan sözler! ''Bu lig seneye bitmez''

Son dakika: Rıdvan Dilmen'den şaşırtan sözler! ''Bu lig seneye bitmez''

08.05.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbinin sonunda Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Dilmen, "Kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz, öyle bir maç oldu. Bu gerginlikler, bu ligde neler olabileceğini hayal bile edemiyorum. Bu lig seneye bitmez." dedi.

Son dakika: Rıdvan Dilmen'den şaşırtan sözler! ''Bu lig seneye bitmez''

Son dakika haberleri... Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maç 1-1'lik eşitlikle skorla sona erdi. Maçta yaşanan gerilimler ve hakem kararları nedeniyle futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, gelecek sezon ile ilgili iddialı bir kehanette bulundu.

"BU LİG SENEYE BİTMEZ"

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Süper Lig'de önümüzdeki sezonun inanılmaz gerginlikte geçeceğini ifade eden Dilmen, "Kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz, öyle bir maç... Batshuayi'yi beğenen bir adamım normalde ama bugün fizik olarak hiç yoktu, gidemiyor. Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan, sanki 10 yıldır banko oyuncuymuş gibi oynadı. Beşiktaş'ta bunun üzeri yoktu... Ghezzal inanılmaz oynadı, formda... Bu gerginlikler, bu ligde neler olabileceğini hayal bile edemiyorum. Bu lig seneye bitmez." dedi.


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