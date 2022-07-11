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Son dakika: Rıdvan Dilmen Fenerbahçeli Arda Güler'i övdü, taraftardan büyük tepki geldi!

11.07.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamındaki son hazırlık maçında Hull City'i 2-0 mağlup etti ve Dinamo Kiev maçı öncesinde camiaya moral aşıladı. Sarı - lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler; karşılaşmaya attığı frikik golü ve ikinci goldeki pasıyla damgasını vururken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den flaş paylaşımlar geldi. Fenerbahçe taraftarı, Güler'i öven Dilmen'e sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Son dakika: Rıdvan Dilmen Fenerbahçeli Arda Güler'i övdü, taraftardan büyük tepki geldi!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemesinde oynayacağı Dinamo Kiev karşılaşması öncesinde son hazırlık maçına Hull City karşısında çıktı. Sarı - lacivertliler; mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrılırken, genç yıldız Arda Güler'in sergilediği performans herkesin dikkatini çekti.

FRİKİK GOLÜ GÜNDEM OLDU

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Fenerbahçe'nin Hull City ile oynadığı hazırlık maçında Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 60. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, 87. dakikada takımını 1-0 öne geçiren frikik golüyle sosyal medyada gündem oldu.

DİLMEN'DEN ÖVGÜ DOLU PAYLAŞIMLAR

rıdvan dilmen

Sarı - lacivertlilerin 88'de Serdar Dursun ile bulduğu ikinci golde kilit pası veren isim olan Güler için spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den övgü dolu paylaşımlar geldi.

CRUYFF'UN SÖZÜ

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Dilmen maç devam ederken dünya futbol efsanesi Johan Cruyff'un, "Sonuç olmadan kalite anlamsızdır. Kalite olmadan alınan sonuçsa sıkıcı." sözüyle Arda Güler'in fotoğrafını paylaştı.

"İYİ FUTBOL, İYİ FUTBOLCULARLA OYNANIR"

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Rıdvan Dilmen karşılaşmanın ardından ise Arda'nın attığı frikik golünü alıntılayarak, "İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır." ifadesiyle bir tweet daha attı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Sarı - lacivertli taraftarlar ise Rıdvan Dilmen'in paylaşımlarına büyük tepki gösterdi.

İŞTE FENERBAHÇELİ FUTBOLSEVERLERİN BAZI CEVAPLARI

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