Son dakika: Rıdvan Dilmen Fenerbahçeli Arda Güler'i övdü, taraftardan büyük tepki geldi!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemesinde oynayacağı Dinamo Kiev karşılaşması öncesinde son hazırlık maçına Hull City karşısında çıktı. Sarı - lacivertliler; mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrılırken, genç yıldız Arda Güler'in sergilediği performans herkesin dikkatini çekti.

FRİKİK GOLÜ GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe'nin Hull City ile oynadığı hazırlık maçında Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 60. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, 87. dakikada takımını 1-0 öne geçiren frikik golüyle sosyal medyada gündem oldu.

DİLMEN'DEN ÖVGÜ DOLU PAYLAŞIMLAR

Sarı - lacivertlilerin 88'de Serdar Dursun ile bulduğu ikinci golde kilit pası veren isim olan Güler için spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den övgü dolu paylaşımlar geldi.

CRUYFF'UN SÖZÜ

Dilmen maç devam ederken dünya futbol efsanesi Johan Cruyff'un, "Sonuç olmadan kalite anlamsızdır. Kalite olmadan alınan sonuçsa sıkıcı." sözüyle Arda Güler'in fotoğrafını paylaştı.

"İYİ FUTBOL, İYİ FUTBOLCULARLA OYNANIR"

Rıdvan Dilmen karşılaşmanın ardından ise Arda'nın attığı frikik golünü alıntılayarak, "İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır." ifadesiyle bir tweet daha attı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Sarı - lacivertli taraftarlar ise Rıdvan Dilmen'in paylaşımlarına büyük tepki gösterdi.

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