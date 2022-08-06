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Son dakika: Rıdvan Dilmen ilk haftadan cezayı kesti! "Şampiyon olamazlar!"

06.08.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Siyah - beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael; yeni transferler Romain Saiss, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Jackson Muleka ve Wout Weghorst'a ilk 11'de görev verdi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen; Beşiktaş ile ilgili çok çarpıcı yorumlarda bulunurken, siyah - beyazlı takımın şampiyonluk şansına da değindi.

Son dakika: Rıdvan Dilmen ilk haftadan cezayı kesti! "Şampiyon olamazlar!"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in açılış haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Yeni sezona 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde giren siyah - beyazlılarda 5 yeni transfer; Romain Saiss, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Jackson Muleka ve Wout Weghorst ilk 11'de görev yaptı.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV 8,5'taki %100 Futbol programında Beşiktaş hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Siyah - beyazlıların hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Dilmen, Beşiktaş'ın bu kadrosuyla şampiyon olamayacağını iddia etti.

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN YORUMLARI;

"HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

AA-20220806-28587275-28587264-BESIKTAS_YUKATEL_KAYSERISPOR

"Bence Beşiktaş, böyle iyi bir organize Kayseri beklemiyordu. Herkes pozisyonunu biliyor. Beşiktaş, geçen seneden itibaren bir oyun şablonu yerleştirdi. Biz de iyi oldu demiştik ama Beşiktaş, ilk yarıda hayal kırıklığı oldu."

"BU KADRO ŞAMPİYON OLAMAZ"

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"Maç heyecanlı ama kaliteli değil. Çabuk oynamakla telaşlı oynamak arasında fark var. Hem Kartal'ın hem Salih'in hem de Gedson'un pozisyonlarına sadık kalmaması... Gedson'u çok sahada görmedik ama Kartal'ı gördük, Salih'i gördük. Bu dağınıklık, Ghezzal'ı etkisiz hale getirdi. Beşiktaş'ın bu kadrosu şampiyon olamaz."

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