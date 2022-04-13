Son dakika: Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! "TFF Başkanı..."

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan Nihat Özdemir'in istifası adeta deprem etkisi yaratmıştı. Spor kamuoyunda görev için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un adı geçiyordu. Kimin başkan olacağı merak edilirken, flaş bir açıklama geldi.

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan gelişmeler sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLUN YAPILANMASINDA HAMİT KARDEŞİMİZ VAR"

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "TFF Başkanlığı koltuğuna benim ihtiyacım yok. Türkiye futbolunun bana ihtiyacı var. Ben, TFF Başkanı adayı değilim. Futbolun yapılanmasında Hamit kardeşimiz var. Vizyoner, yıllarca yurt dışında oynamış bir kardeşimiz. Hamit kardeşimizin Rıdvan ağabeyinden bir isteği olursa her zaman faydam olur." açıklamasında bulundu.

"YENİ BAŞKAN"

Rıdvan Dilmen'in bu sözleri, sosyal medyada gündem oldu. Dilmen'in Hamit Altıntop ismini kullanması, "TFF'nin yeni başkanı olacak" şeklinde yorumlandı.



