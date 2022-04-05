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  4. Son dakika: Rıdvan Dilmen, TFF Başkanlığı'na aday olacak mı? Açıkladı...

Son dakika: Rıdvan Dilmen, TFF Başkanlığı'na aday olacak mı? Açıkladı...

05.04.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: TFF'de hareketli saatler devam ederken açıklamalar da peş peşe geliyor! Başkan Nihat Özdemir'in istifası sonrasında kimin başkan olacağı merakla beklenirken, muhtemel adaylar arasında yer alan Rıdvan Dilmen'den net bir açıklama geldi. Dilmen, aday olup olmayacağına dair soruyu yanıtladı.

Son dakika: Rıdvan Dilmen, TFF Başkanlığı'na aday olacak mı? Açıkladı...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Naşkan Nihat Özdemir'in istifası Türk futbolunda deprem etkisi yaratırken, gözler muhtemel başkan adaylarına çevrilmişti. O adaylar arasında yer alan Rıdvan Dilmen ise aday olup olmayacağına dair ilk açıklamasını yaptı.

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Dilmen; kendisine gelen soruyu yanıtlarken, TFF Başkanı olup olmayacağına dair konuya da açıklık getirdi.

"TFF BAŞKANI KİM OLMALIDIR?"

Rıdvan Dilmen, "Türk futbolunu geldiği bu kötü durumdan kurtaracak, adaleti, liyakatı, şeffaf yönetimi sağlayacak, Milli Takımı ve Türk Futbolunu kurtarabileceğini düşündüğünüz TFF başkanı kim olmalıdır?" sorusuna şu cevabı verdi:

"BU TİP İNSAN KAYNAĞIMIZ VAR"

Rıdvan Dilmen TRT Spor Yüzde Yüz Futbol'dan neden ayrıldı?

"Kardeşim sen, sorunun içinde cevabı veren şahane bir kardeşimizsin. O kadar güzel ifade etmişsin ki bu söylediğin başlıklar son derece yeterli. Altyapılardaki eğitim de sizin söylediğiniz sloganlardan geçiyor. Türkiye'de bu tip insan kaynağımız var mı, emin olun var. Hiç kuşkum yok."

"TFF BAŞKANI OLUR MUYUM?"

Rıdvan Dilmen TRT Spor Yüzde Yüz Futbol'dan neden ayrıldı?

"Federasyon başkanı olur muyum? TFF Başkanlığı kolay bir iş değil. Söylediğiniz özellikleri yapabileceğime kesinlikle inanıyorum. Ancak bu, ben adayım anlamına gelmiyor. Federasyon başkanlığı çok zor bir iş. Alt kadrosunu iyi yaptıktan sonra yapılabilecek bir iş. Özveri isteyen bir kurum. Futbolun iyi yerlere gelmesi için federasyon başkanı olmama gerek yok, olmayayım da zaten. Öyle bir niyetim yok. Siyasetten uzak, fazla kulüpçü olmamak, en önemlisi de şeffaf olmak, dürüst olmak yeterli futbolda. Federasyon başkanlığı için aday değilim ben. Türk futbolunda yapabileceğim ne varsa her türlü göreve her zaman hazırım, federasyon başkanlığı dışında."

MUHTEMEL ADAYLAR

TFF'de yeni başkanlık görevi için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop'un adı geçiyor.


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Rıdvan Dilmen
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