Son dakika: Rıza Çalımbay'dan maç sonunda ilginç açıklama! "Bu maç oynanmasın' deseler, kabul ederdim!"

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Beşiktaş ile Belçika ekibi Club Brugge kozlarını paylaştı. Dolmabahçe'de oynanan maçta şok bir skor yaşandı ve siyah - beyazlılar sahadan 5-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Siyah - beyazlı taraftarlar; takımlarına sert tepki gösterirken, teknik direktör Rıza Çalımbay'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay'ın sözleri şu şekilde;

"MAÇ OYNANMASIN TEKLİFİ GELSE KABUL EDERDİM"

"Bana deseler ki 'Bu maçı oynamasan olur mu?' olur derdim. Bugün taraftara çok üzüldüm. Ben daha önce gelseydim, her şey çok daha farklı olurdu. Gerçekten oynatacak oyuncumuz yok. Bu kadar sakat görmedim. İnanılmaz."

"YAPACAK BİR ŞEYİMİZ YOK"

"Rosier, Fenerbahçe maçında oynamaz. Bailly var, hep sakat. Amartey sakat. Ghezzal sakat. Hangisini sayayım? Hepsi sakat. Yapacak bir şeyimiz yok."

"BAMBAŞKA OLACAK"

"Herkes rahat olsun. Konferans Ligi'nde iddiamız, bir şeyimiz yok. Sadece bir maç oynadık. O kadar. İnşallah Ankaragücü ve Fenerbahçe maçında telafi edeceğiz. Bambaşka olacak."

"TAKIM ISIRMIYOR"

"Bizim takım ısırmıyor, agresif değil. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Farkındayız. Milli arada iki hazırlık maçı oynamak istedim. Kadroyu gördüm, iki maç oynama şansımız sıfır. Herkes sakat."

"ŞENOL HOCA, BURAK HOCA BİZDEN İYİ BİLİYORLAR"

"Şenol Hoca olsun, Burak Hoca olsun bizden daha iyi biliyorlar. Biz geldiğimizde o sakatların hepsi vardı. Onları suçlayacak değiliz ama oldu yani. Nedenini bilmiyoruz. Şenol Hoca çok tecrübeli bir teknik direktör, kimseye de bir şey diyemiyoruz."

"TAKIMA ZARAR VERECEK HER ŞEYİN ÖNÜNÜ KESERİM"

"Benim çalıştığım yerde direnç diye bir şey olmaz. Ne direnci? Öyle bir şeyin olması mümkün değil. Ben kararlarımı veririm, o olur. Ben öyle şeylere meydan vermem. Takıma zarar verecek her şeyin önünü keserim, kadro dışı veririm."





