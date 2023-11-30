SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Rıza Çalımbay'dan maç sonunda ilginç açıklama! "Bu maç oynanmasın' deseler, kabul ederdim!"

Son dakika: Rıza Çalımbay'dan maç sonunda ilginç açıklama! "Bu maç oynanmasın' deseler, kabul ederdim!"

30.11.2023 23:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Club Brugge'ü konuk etti. Siyah - beyazlılar, Dolmabahçe'de oynanan müsabakada sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve 1 puanda kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Beşiktaş ile Belçika ekibi Club Brugge kozlarını paylaştı. Dolmabahçe'de oynanan maçta şok bir skor yaşandı ve siyah - beyazlılar sahadan 5-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Siyah - beyazlı taraftarlar; takımlarına sert tepki gösterirken, teknik direktör Rıza Çalımbay'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay'ın sözleri şu şekilde;

"MAÇ OYNANMASIN TEKLİFİ GELSE KABUL EDERDİM"

232d135c0e08bd2f7b187ae2617bed53

"Bana deseler ki 'Bu maçı oynamasan olur mu?' olur derdim. Bugün taraftara çok üzüldüm. Ben daha önce gelseydim, her şey çok daha farklı olurdu. Gerçekten oynatacak oyuncumuz yok. Bu kadar sakat görmedim. İnanılmaz."

"YAPACAK BİR ŞEYİMİZ YOK"

2023-11-30T180633Z_1539073652_UP1EJBU1EAV38_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPACONF-BES-BRU-REPORT

"Rosier, Fenerbahçe maçında oynamaz. Bailly var, hep sakat. Amartey sakat. Ghezzal sakat. Hangisini sayayım? Hepsi sakat. Yapacak bir şeyimiz yok."

"BAMBAŞKA OLACAK"

2023-11-30T185835Z_589906711_UP1EJBU1GPL61_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPACONF-BES-BRU-REPORT

"Herkes rahat olsun. Konferans Ligi'nde iddiamız, bir şeyimiz yok. Sadece bir maç oynadık. O kadar. İnşallah Ankaragücü ve Fenerbahçe maçında telafi edeceğiz. Bambaşka olacak."

"TAKIM ISIRMIYOR"

AA-20231130-33070553-33070546-BESIKTAS_CLUB_BRUGGE (Large)

"Bizim takım ısırmıyor, agresif değil. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Farkındayız. Milli arada iki hazırlık maçı oynamak istedim. Kadroyu gördüm, iki maç oynama şansımız sıfır. Herkes sakat."

"ŞENOL HOCA, BURAK HOCA BİZDEN İYİ BİLİYORLAR"

AA-20231130-33070553-33070550-BESIKTAS_CLUB_BRUGGE (Large)

"Şenol Hoca olsun, Burak Hoca olsun bizden daha iyi biliyorlar. Biz geldiğimizde o sakatların hepsi vardı. Onları suçlayacak değiliz ama oldu yani. Nedenini bilmiyoruz. Şenol Hoca çok tecrübeli bir teknik direktör, kimseye de bir şey diyemiyoruz."

"TAKIMA ZARAR VERECEK HER ŞEYİN ÖNÜNÜ KESERİM"

AA-20231130-33070818-33070814-BESIKTAS_CLUB_BRUGGE (Large)

"Benim çalıştığım yerde direnç diye bir şey olmaz. Ne direnci? Öyle bir şeyin olması mümkün değil. Ben kararlarımı veririm, o olur. Ben öyle şeylere meydan vermem. Takıma zarar verecek her şeyin önünü keserim, kadro dışı veririm."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ın yıldızının kulübede ağladığı görüntüler gündem oldu!Beşiktaş'ın yıldızının kulübede ağladığı görüntüler gündem oldu!
Beşiktaş, Dolmabahçe'de adeta darmadağın oldu!Beşiktaş, Dolmabahçe'de adeta darmadağın oldu!
Süper Lig'de yeni model! TFF Başkanı açıkladıSüper Lig'de yeni model! TFF Başkanı açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay beşiktaş bahçe maçı dakika haberleri ak n dakika haberleri maçın
En Çok Okunan Haberler
Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Altay Bayındır, yedek kulübesinden koştu geldi!

Altay Bayındır, yedek kulübesinden koştu geldi!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi iddiası

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi iddiası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Lüks araçtan Türk çıktı! Dubai'deki evini gezdirdi

Lüks araçtan Türk çıktı! Dubai'deki evini gezdirdi

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.