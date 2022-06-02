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Son dakika: Rıza Çalımbay, Mohammed Salah'ın yeni hocası oluyor!

02.06.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hayalinde Beşiktaş'ı çalıştırmak olduğunu ifade ederken "Sivasspor ile yaptığımız ilk görüşmede anlaşamadık. Bir kez daha görüşeceğiz" dedi. Bu olayın ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sivasspor ile mukavelesi biten Rıza Çalımbay'a Mısır Milli Takımı'nın teklif yaptığı yazıldı. Mısır'ın yanında Alman devi Stuttgart'ın da nabız yokladığı ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Rıza Çalımbay, Mohammed Salah'ın yeni hocası oluyor!
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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Son dakika haberleri... Sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğu ile tamamlayan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, geleceği hakkında konuştu. Sivasspor'la yaptığı sözleşme görüşmelerinden de bahseden Çalımbay, "Ben gittiğim her kulüple 1 yıllık sözleşme imzalıyorum. Eğer ben iyiysem yönetim zaten devam ediyor. Eğer ben memnun değilsem kusura bakmayın diyorum. Güzel bir şekilde ayrılıyoruz. Sivasspor ile yaptığımız ilk görüşmede anlaşamadık. Bir kez daha görüşeceğiz" dedi. Çalımbay, "Ben Beşiktaşlıyım. Bunu her zaman söyledim. Tabii ki benim hayalimde Beşiktaş'ı çalıştırmak var" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: RIZA ÇALIMBAY, SALAH'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLUYOR

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Mısır Milli Takımı'nda Rıza Çalımbay sesleri... Ajansspor'da yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcı ile Mısır ilgileniyor. Mohamed Salah başta olmak üzere birçok yıldızı bünyesinde barındıran Mısır Milli Takımı'nın Rıza Çalımbay ile anlaşabileceği öğrenildi. Öte yandan; Alman devi Stuttgart'ın da Rıza Çalımbay'ı mercek altına aldığı ifade edildi.

RIZA ÇALIMBAY'IN SİVASSPOR KARİYERİ

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3 yıldır DG Sivasspor’un başında yer alan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kırmızıbeyazlı takımı bir üst seviyeye taşıdı. 2 yıldır Avrupa kupalarına giden Yiğidolar, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nı kazanarak tarih yazdı.

Son 2 sezonda ligdeki başarısıyla Avrupa kupalarına giden Sivasspor, önceki yıl ilk kez düzenlenen Konferans Ligi’nde mücadele etmişti. Bu sezon ligi 54 puanla 10. sırada bitiren Yiğidolar, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak başarı istikrarını sürdürdü. Kupada finale kadar; Ankaragücü, Bandırmaspor, Fatih Karagümrük ve Alanyaspor’u eleyen Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, finalde de Kayserispor'u yenerek kupayı müzesine götürdü.

55 YILLIK TARİHİNDE İLK KUPA

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Türkiye Kupası’nı kazanan Yiğidolar, 55 yıllık tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kariyerinde ilk kez bir kupa sevinci yaşadı.
Öte yandan Sivasspor, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’ne katılacak.

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