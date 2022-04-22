Son dakika: Rize'de Fenerbahçe fırtınası! Şov yaptılar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maç, müthiş bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Rizespor küme düşme potasından uzaklaşmayı hedeflerken, Fenerbahçe son haftalardaki çıkışını sürdürmek için sahaya çıktı. Henüz 35. saniyede kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi ağırladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Diego Rossi, 45+3 (P), 45+9 (P) ve 51. dakikalarda Serdar Dursun, 66. dakikada Enner Valencia ve 76. dakikada Nazım Sangare kaydetti.

Çaykur Rizespor'da Fabricio Baiano, 35. saniyede gördüğü kırmızı kart sonrasında oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından üst üste 6. galibiyetini alarak puanını 65'e yükselten ve ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e indirdi. Üst üste 2 maçtır galibiyet alamayan Rizespor ise 30 puanla 18. sırada yer buldu.

Fenerbahçe, gelecek hafta Gaziantep FK'yı konuk edecek. Rizespor ise Göztepe deplasmanına gidecek.

RİZE'DE PERDEYİ ROSSI AÇTI

Karşılaşmanın 9. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Mert Hakan'ın ceza sahası dışından vuruşu kaleci Gökhan'dan döndü. Dönen topu takip eden Serdar Dursun, boştaki Rossi'yi gördü ve Uruguaylı futbolcu, ağları sarsarak takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

VAR UYARDI; PENALTI GELDİ, SERDAR ATTI

Müsabakanın 45+1. dakikasında Miguel Crespo'nun ceza sahası içinde çevirdiği topa Ronaldo Mendes'in müdahalesi sonrasında Fenerbahçeli futbolcular penaltı itirazında bulundu. VAR, hakem Halil Umut Meler'i uyardı ve pozisyonun izlenmesi gerektiğini belirtti. Müdahaleyi izleyen Meler, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Serdar Dursun, takımı adına skoru 2-0'a getiren golü attı.

BİR PENALTI DAHA; SIUU!

Karşılaşmanın 45+7. dakikasında ise ceza sahası içerisinde topla buluşan İrfan Can Kahveci, Eren Albayrak'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Bir kez daha topun başına gelen Serdar Dursun, vuruşu sonrasında ağları sarstı ve Fenerbahçe'yi 3-0 öne geçirdi. Dursun, golden sonra Cristiano Ronaldo ile özdeşleşmiş olan gol sevinci 'Siu'yu yaptı.

YİNE SERDAR DURSUN: HAT-TRICK!

Fenerbahçe, ikinci yarıda da ataklarını sürdürdü. Nazım Sangare'nin ortasında Arda Güler'in kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu Serdar Dursun tamamladı ve skoru 4-0'a getirdi. Ligin ilk yarısında da rakibine 3 gol atan Serdar Dursun, bu sezon Rizespor'a karşı gol sayısını 6'ya yükseltti.

ARDA GÜLER'DEN MÜTHİŞ ASİST, VALENCIA'DAN KAFA GOLÜ

Müsabakanın 66. dakikasında Arda Güler, sol kanattan ceza sahası içerisine harika bir orta yaptı. Bu ortaya iyi yükselen Enner Valencia, takımını 5-0 öne geçirdi.

NAZIM SANGARE, 6-0 YAPTI

Karşılaşmanın 76. dakikasında Çaykur Rizespor savunmasında yaşanan karambolde top boşta kaldı. Nazım Sangare tek vuruşla ağları buldu ve skoru 6-0'a getirdi.

İSMAİL KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz hafta Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'de başlayan Dimitrios Pelkas, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Teknik direktör İsmail Kartal, bu oyuncunun yerine ilk 11'de kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.

Fenerbahçe sahaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Diego Rossi, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Arda Güler, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak ve Burak Kapacak yer aldı.

FENERBAHÇE'DE 4 OYUNCU KADRODA YER ALMADI

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna yer almadı.

Kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Ozan Tufan ile birlikte sakatlığı bulunan Dimitrios Pelkas ve Atilla Szalai Rize'ye getirilmedi.

GEDSON FERNANDES KART CEZALISI

Yeşil-mavililerin en önemli oyuncularından Gedson Fernandes, ligde son oynanan Yukatel Kayserispor maçında gördüğü bu sezonki dördüncü sarı kartı nedeniyle cezalı duruma düştüğü için bu maçta görev alamadı.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Fernandes'in yerine Alper Potuk'a görev verdi. Yeşil-mavililerin 14 golle en skorer oyuncusu Pohjanpalo da Papiss Cisse'nin yerine 2 hafta aradan sonra ilk 11'e geri döndü.

Gökhan Gönül ise eski takımı Fenerbahçe'ya karşı sahada kaptan olarak görev aldı.

Ev sahibi ekibin taraftarları karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermedi.

