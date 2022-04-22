Son dakika: Rizespor - Fenerbahçe maçında 35. saniyede kırmızı kart! Fabricio Baiano yumruk attı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası müthiş bir heyecanla başladı. Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşmanın ilk yarısı müthiş bir mücadeleye sahne olurken tam 1 dakika içine sığan pozisyonlar herkesi ekrana kilitledi.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanına çıktığı maçta 13. ve 35. saniyede yaşanan pozisyonlar olay yarattı.

Fenerbahçe, maçın başlama düdüğüyle beraber Diego Rossi'nin getirdiği topta Serdar Dursun'un ceza sahası içerisindeki vuruşu sonrasında gole çok yaklaştı. Kaleci Gökhan Akkan, topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

BAIANO FAUL YAPTI

Ardından Rizespor; 35. saniyede atağa çıkmak isterken Fabricio Baiano, Miguel Crespo ile girdiği ikili mücadele sonrasında rakibine faul yaptı.

YUMRUK ATTI

Yerde yatan Crespo'ya tepki gösteren Baiano kendisini uzaklaştırmak isteyen Kim Min-Jae'nin yüzüne yumruk attı.

KIRMIZI KART

Baiano'nun bu hareketi sonrasında hakem Halil Umut Meler, direkt kırmızı kartla oyuncuyu ihraç etti ve Rizespor 10 kişi kaldı.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

