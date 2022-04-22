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  4. Son dakika: Rizespor - Fenerbahçe maçında 35. saniyede kırmızı kart! Fabricio Baiano yumruk attı...

Son dakika: Rizespor - Fenerbahçe maçında 35. saniyede kırmızı kart! Fabricio Baiano yumruk attı...

22.04.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı çok hızlı başladı. Sarı - lacivertliler henüz 13. saniyede Serdar Dursun'la gole çok yaklaşırken, Rizespor'da Fabricio Baiano, Kim Min Jae'ye attığı yumruk sonrasında 35. saniyede kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. O anlar sosyal medyada olay oldu.

Son dakika: Rizespor - Fenerbahçe maçında 35. saniyede kırmızı kart! Fabricio Baiano yumruk attı...
Fabricio Baiano

Fabricio Baiano

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası müthiş bir heyecanla başladı. Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşmanın ilk yarısı müthiş bir mücadeleye sahne olurken tam 1 dakika içine sığan pozisyonlar herkesi ekrana kilitledi.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanına çıktığı maçta 13. ve 35. saniyede yaşanan pozisyonlar olay yarattı.

Fenerbahçe, maçın başlama düdüğüyle beraber Diego Rossi'nin getirdiği topta Serdar Dursun'un ceza sahası içerisindeki vuruşu sonrasında gole çok yaklaştı. Kaleci Gökhan Akkan, topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

BAIANO FAUL YAPTI

Ardından Rizespor; 35. saniyede atağa çıkmak isterken Fabricio Baiano, Miguel Crespo ile girdiği ikili mücadele sonrasında rakibine faul yaptı.

YUMRUK ATTI

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Yerde yatan Crespo'ya tepki gösteren Baiano kendisini uzaklaştırmak isteyen Kim Min-Jae'nin yüzüne yumruk attı.

KIRMIZI KART

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Baiano'nun bu hareketi sonrasında hakem Halil Umut Meler, direkt kırmızı kartla oyuncuyu ihraç etti ve Rizespor 10 kişi kaldı.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
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