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  4. Son dakika: Robinho'ya 9 yıllık hapis cezası! 'Toplu tecavüz...'

Son dakika: Robinho'ya 9 yıllık hapis cezası! 'Toplu tecavüz...'

19.01.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ülkemizde Başakşehir ve Sivasspor formaları giyen Brezilyalı efsane futbolcu Robinho, 9 yıllık hapis cezası aldı. İtalya'da görülen tecavüz davası sonuçlandı. 9 sene hapis cezasına çarptırılan yıldız oyuncunun itirazı, temyiz mahkemesi tarafından reddedildi ve resmen onandı. Futbolcunun hayranları bu haberden sonra tecavüz olayına büyük tepki gösterdi.

Son dakika: Robinho'ya 9 yıllık hapis cezası! 'Toplu tecavüz...'

Dünya futbolunun yetiştirdiği ender yeteneklerden biri olan Robinho'ya hapis şoku... Ülkemizde Sivasspor ve Başakşehir'in de formasını giydiği futbolcu 9 yıllık hapis cezası ile karşı karşıya kaldı.

İTİRAZI REDDEDİLDİ

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Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya’da görülen tecavüz davasında 9 sene hapis cezasına çarptırılan Robinho'nun temyiz mahkemesine yaptığı itiraz, İtalyan yargı sisteminin en üst makamı olan 'Corte suprema di cassazione' tarafından reddedildi.

RESMEN ONANDI

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İtalyan adalet sisteminde 4 seviyede temyiz hakkı bulunuyor. Daha önceki başvuruları da kabul görmeyen Brezilyalı futbolcunun 4. ve son temyiz başvurusu da reddedilerek 9 yıllık hapis cezası onanmış oldu.

"TOPLU TECAVÜZ"

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Robinho ve arkadaşı Ricardo Falco, 2013 yılında Milano'da karıştığı "toplu tecavüz" olayından dolayı suçlu bulunmuş ve 9 yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava ilk olarak 2017 yılında görülmüş ve Robinho suçlamaları reddetmişti. En son 2020 yılında ülkesi Brezilya'da Santos ile anlaşan futbolcunun sözleşmesi kısa süre içerisinde tecavüz suçlamaları nedeniyle feshedilmişti. Robinho şu anda herhangi bir takımda forma giymiyor.


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Anahtar Kelimeler:
tecavüz
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