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Son dakika: Roman Abramovich, Göztepe'yi satın mı alıyor? Mehmet Sepil istifa bile etti...

21.03.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, görevinden istifa etti. Bu istifanın ardından sosyal medya adeta karıştı. Rus milyarder Abramovich'in yatı, bugün Türk sularında görüntülenmişti. Bu gelişmenin ardından Mehmet Sepil'in istifa etmesi, Abramovich'in Göztepe'yi satın alacağı şeklinde yorumlandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika: Roman Abramovich, Göztepe'yi satın mı alıyor? Mehmet Sepil istifa bile etti...

Son dakika haberleri... Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü'ndeki başkanlık görevini bıraktığını açıkladı. Bu istifanın ardından gündeme bomba gibi düşen bir dedikodu atıldı. Sepil'in istifası, Roman Abramovich'in Göztepe'yi satın alacağı için gerçekleştiği yorumlandı...

"BUGÜN İTİBARIYLA İSTİFA ETTİM"

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Mehmet Sepil, "Büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü Başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim. Göztepe Spor Kulübünün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim, kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır" dedi.

Sepil döneminde 2. Lig'den 14 yıl sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, Gürsel Aksel Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne kavuşmuştu.

ABRAMOVICH İÇİN GÖZTEPE SESLERİ

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Rusya-Ukrayna savaşında yaptırımlardan etkilenen Rus milyarder Abramovich, sahibi olduğu Chelsea'yi satışa çıkarmıştı. Bu olayın ardından Rus iş insanı Roman Abramovich'in Türkiye'de bir kulübe yatırım yapabileceği ifade edildi.

İngiliz The Telegraph Gazetesi, Abramovich'le ilgili olarak çarpıcı bir iddia ortaya attı. Thom Gibbs imzalı haberde Abramovich'in Göztepe'ye yatırım yapabileceği belirtildi. Haberde Abramovich'in yatırım yapabileceği kulüplerle ilgili öneriler sıralandı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI! "SÜPER LİG DEVİNİ SATIN ALIYOR..."

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Rus milyarder Roman Abramovich’e ait 140 metre uzunluğundaki yat bugün Türk kara sularında görülmüştü. 430 milyon sterlinlik Solaris isimli yat, Datça yakınlarında bulunuyor. Bu olayın yaşanmasının ardından Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in istifa etmesi sosyal medyada "Abramovich Süper Lig devini satın alıyor" şeklinde yorumlandı...


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