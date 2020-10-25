SON DAKİKA! Ronaldinho, koronavirüse yakalandı!

Ronaldinho, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Yayınladığı video ile bu haberi takipçileriyle paylaşan efsane isim kısa süre içinde dünya çapında gündem oldu.
Sağlık durumunun şu an için iyi olduğu açıklanan Ronaldinho'da koronavirüs semptomlarının herhangi birinin görülmediği ifade edildi.
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