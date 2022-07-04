Son dakika: Ronaldo'nun ayrılık nedeni: Messi korkusu!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddiaları sıklıkla konuşulmaya başlanan Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo için dedikoduların ardı arkası kesilmiyor.

Geçtiğimiz sezonu 58 puanla 6. sırada tamamlayabilen 'Kırmızı Şeytanlar' ilk 4'ün dışında kalarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaybederek taraftarlarını üzmüştü. Bu gelişmenin ardından 2010 yılından bu yana ilk kez Haziran ayını transfersiz kapatan Manchester United'a Ronaldo'dan ayrılık talebi geldi.

"TEKLİF GELİRSE KABUL EDİN"

Portekizli yıldızın kulübü ile bir görüşme gerçekleştirerek uygun bir teklif gelmesi halinde kabul edilmesini ve ayrılığına izin verilmesini talep ettiği, bu kararındaki en büyük etkenin ise Manchester United'ın gelecek yıl Avrupa Ligi'nde yer alacak olması olduğu belirtildi.

59 yaşındaki eski İngiliz futbolcu Tony Cascarino Ronaldo-Manchester United arasında yaşanan bu duruma dair Talk Sport'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cascarino da Ronaldo'nun ayrılığının nedeni olarak Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme istediği olduğu belirtilirken, yıldız golcünün Devler Ligi'ndeki gol rekorunu korumak istediğini belirtti.

AYRILIĞININ NEDENİ: MESSI KORKUSU!

Son 18 sezonda 141 gol kaydederek Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcü oyuncusunu ünvanına sahip olan Portekizli, rekorunu yalnızca 16 gol gerisinde olan Messi'ye kaptırmak istemediğini belirten Cascarino, United forvetinin, Messi korkusu nedeniyle Old Trafford'dan ayrılma kararında önemli bir faktör olduğuna inanıyor.

"KAZANAMADIĞINIZDA SORUN VAR"

Ayrıca Cascarino "Ronaldo egosu olan bir oyuncu. Harika goller atıyor, övgüler alıyor o gelmiş geçmiş en iyilerden biri, bunların tümüne sahip olabilirsiniz ancak kazandığınız sürece... Kazanamadığınızda sorun var demektir." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz sezon yeniden döndüğü yuvasında çıktığı 38 maçta 24 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



