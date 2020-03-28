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  4. SON DAKİKA! Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

SON DAKİKA! Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

FUTBOL HABERLERİ  | 28.03.2020 23:27 | Son Güncelleme

Işıl Reçber, eşi Rüştü Reçber'in #coronavirus testinin pozitif çıktığını açıkladı.

SON DAKİKA! Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Işıl Reçber, eşi Rüştü Reçber'in #coronavirus testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AYRINTILAR BİRAZDAN...


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