SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Son dakika: Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Igor Denisov zor durumda! "Vladimir Putin beni öldürebilir!"

Son dakika: Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Igor Denisov zor durumda! "Vladimir Putin beni öldürebilir!"

16.06.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında dünya futbolunda da flaş gelişmeler yaşanmıştı. Rusya Milli Futbol Takımı'nda 2012 yılından 2016'ya kadar kaptanlık yapan eski futbolcu Igor Denisov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla birlikte Ukrayna'yı işgal eden ülkesini kınamıştı. "Bu olaylar bir felaket" açıklamasını yapan futbolcu, "Sözlerimden sonra öldürülebilirim" ifadelerini kullanarak sosyal medyada gündem oldu.

Son dakika: Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Igor Denisov zor durumda! "Vladimir Putin beni öldürebilir!"

Son dakika haberleri: Rusya Ligi'nde Zenit, Anji, Dinamo Moskova ile Lokomotiv Moskova formalarını giyen ve Rusya Milli Futbol Takımı'nda da kaptanlık yapmış olan eski futbolcu Igor Denisov, ülkesinin Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınamasıyla birlikte dünya gündemine oturdu.

"BU OLAYLAR BİR FELAKET"

892569-20039855-2560-1440

Bir YouTube kanalına röportaj veren Denisov, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali için "Bu olaylar bir felaket" açıklamasını yaptı ve bu sözlerine başına sorunlar açabileceğini bildiğini ifade etti.

"ÖLDÜRÜLEBİLİRİM"

_3b75dbd0-2bdf-11e6-ae51-029221314c47

'Nobel' adlı kanala konuşan Denisov, "Ne olur bilmiyorum, belki bu sözlerden sonra ya tutuklanırım ya da öldürülürüm ama gerçekleri olduğu gibi söylüyorum" dedi.

PUTİN'E MEKTUP YOLLADI

thumbs_b_c_867c35143d8a82afecf8b86de7dc18e9

Denisov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup gönderdiğini ve savaşı durdurmasını istediğini de belirtti.

15 YILA KADAR HAPİS

thumbs_b_c_b97802df9f0288cae685d4f2063cf883

Rusya'da Ukrayna'ya düzenlenen askeri harekatını itibarsızlaştıran herhangi bir kamusal eylemde bulunan herkese 15 yıla kadar hapis cezası öngören yasa geçtiğimiz günlerde onaylanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakemi döve döve öldürdüler! Futbolda kara gün...Hakemi döve döve öldürdüler! Futbolda kara gün...
Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'deGalatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de
Hakemi döve döve öldürdüler! Futbolda kara gün...Hakemi döve döve öldürdüler! Futbolda kara gün...
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin Rusya Milli Futbol Takımı son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: 'Bunu yaparsak kazandık demektir'

Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: 'Bunu yaparsak kazandık demektir'

Arınç’tan çok konuşulacak sözler: Kral çıplak demenin zamanıdır

Arınç’tan çok konuşulacak sözler: Kral çıplak demenin zamanıdır

Tarihte bir ilk! İşte TFF'nin yeni başkanı

Tarihte bir ilk! İşte TFF'nin yeni başkanı

Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Yeni Baroni...

Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Yeni Baroni...

İmzaya gelecekti, sakatlandı ve ağladı!

İmzaya gelecekti, sakatlandı ve ağladı!

İmza için İstanbul'a geliyor! 'Bitti bu iş...'

İmza için İstanbul'a geliyor! 'Bitti bu iş...'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

Erkekler için büyük tehlike: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

Erkekler için büyük tehlike: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.