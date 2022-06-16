Son dakika: Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Igor Denisov zor durumda! "Vladimir Putin beni öldürebilir!"

Son dakika haberleri: Rusya Ligi'nde Zenit, Anji, Dinamo Moskova ile Lokomotiv Moskova formalarını giyen ve Rusya Milli Futbol Takımı'nda da kaptanlık yapmış olan eski futbolcu Igor Denisov, ülkesinin Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınamasıyla birlikte dünya gündemine oturdu.

"BU OLAYLAR BİR FELAKET"

Bir YouTube kanalına röportaj veren Denisov, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali için "Bu olaylar bir felaket" açıklamasını yaptı ve bu sözlerine başına sorunlar açabileceğini bildiğini ifade etti.

"ÖLDÜRÜLEBİLİRİM"

'Nobel' adlı kanala konuşan Denisov, "Ne olur bilmiyorum, belki bu sözlerden sonra ya tutuklanırım ya da öldürülürüm ama gerçekleri olduğu gibi söylüyorum" dedi.

PUTİN'E MEKTUP YOLLADI

Denisov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup gönderdiğini ve savaşı durdurmasını istediğini de belirtti.

15 YILA KADAR HAPİS

Rusya'da Ukrayna'ya düzenlenen askeri harekatını itibarsızlaştıran herhangi bir kamusal eylemde bulunan herkese 15 yıla kadar hapis cezası öngören yasa geçtiğimiz günlerde onaylanmıştı.

