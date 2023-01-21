Son dakika: Rüya gerçek mi oluyor? Galatasaray'ı tuttuğunu söyleyen İlkay Gündoğan'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! Mesut Özil detayı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Aslan; Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katarak Türk ve dünya basınında ses getirmişti.

Sarı - kırmızılıların ara transfer döneminde de dikkat çeken isimlere imza attırmayı planladığı iddia edilmişti.

GALATASARAY'I DESTEKLİYOR

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, birçok açıklamasında Galatasaray'ı desteklediğini dile getirmiş ve sarı - kırmızılı kulübün Instagram paylaşımlarını sık sık beğenerek öne çıkmıştı.

FLAŞ HAMLE GELDİ

İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gündoğan'ın yeni rotası futbolseverler tarafından merak edilirken, başarılı futbolcudan flaş bir hamle geldi. Barcelona'nın da yakından takip ettiği İlkay Gündoğan'a Galatasaray'ın da talip olmasının ardından İlkay Gündoğan, sarı - kırmızılı taraftarları oldukça heyecanlandırdı.

BOĞAZ'DA YALI ALDI

Tecrübeli futbolcu, Boğaz'da bir yalı aldı ve iç dekorasyonunu tamamen eşi Sara Arfoui'ye bıraktı.

GALATASARAY'A DOĞRU...

Yalının aynı zamanda Başakşehir'in 10 numarası Mesut Özil'e de komşu olduğu öğrenildi. Bu gelişmeler, İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'ı tercih edebileceği şeklinde değerlendirildi.

ERDEN TİMUR YAKIN TEMASTA

Öte yandan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da İlkay Gündoğan ile sürekli yakın temasta olduğu kaydedildi. (Sabah)

Bu sezon Manchester City formasıyla 26 resmi maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

