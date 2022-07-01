Son dakika: Saç baş yoldurtmuştu! Taraftarı çıldırtan isim Galatasaray'a geri döndü...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in koltuğu Burak Elmas'tan devralmasının ardından hamleler peş peşe gelmişti. Sarı - kırmızılıların yeni başkanı; futbol direktörlüğüne Cenk Ergün'ü, teknik direktörlüğe ise Okan Buruk'u getirmişti. Pasquale Sensibile ve Domenec Torrent ile de yollar ayrılmıştı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un takımın başına geçmesinin ardından takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra ayrılacak oyuncular da merak ediliyordu.

KARAR VERİLDİ

Geride bıraktığımız sezon performansıyla sarı - kırmızılı taraftarların eleştirisini toplayan ve devre arasında Taawon'a kiralanan Christian Luyindama için ise karar verildi.

BONSERVİSİNİ KULLANMIYORLAR

Suudi Arabistan ekibi Al Taawon, bonservisi Galatasaray'da olan Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı.

KAMPA KATILACAK

Bu gelişmenin ardından Kongolu futbolcu, yeniden Galatasaray'a dönecek ve sezon öncesi kampına katılacak.

2019'DA GELDİ

2019'da Galatasaray'a 3 milyon euroya kiralanan, sonrasında Galatasaray'ın 5 milyon euro ile bonservisini aldığı Luyindama, sarı kırmızılı formayla Süper Lig'de 78 maça çıktı ve 5 gollük katkı sağladı.

İLK TRANSFER ABDÜLKERİM BARDAKCI

Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi ise Abdülkerim Bardakcı olmuştu. İttifak Holding Konyaspor'dan sarı - kırmızılılara katılan oyuncu için 2.8 milyon euro bonservis bedeli ödendiği açıklanmıştı.

MARCAO YOLCU

Sarı - kırmızılıların Brezilyalı stoperi Marcao için flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren 25 yaşındaki savunma oyuncusu için en ciddi teklif İspanya La Liga ekibi Sevilla'dan gelmişti.

5 YILLIK SÖZLEŞME

İspanyol basını, Brezilyalı futbolcunun Sevilla ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını ve Galatasaray ile görüşmelerde son aşamaya gelindiğini aktardı.



