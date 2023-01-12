Son dakika: Şaka değil gerçek! Dünyaca ünlü yıldız, Fenerbahçe'ye önerildi! Liverpool'u 30 yıl sonra şampiyon yapan isimlerdendi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup olan ve zirvenin 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe, gelecek hafta oynanacak olan Gaziantep FK maçıyla birlikte moral bulmak istiyor. Hazırlıklarına ara vermeden başlayan sarı - lacivertlilerde yeni bir seri yakalama hedefi belirlenirken, gözler de transfere çevrilmiş durumda...

Fenerbahçe, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte ilk transferini Adana Demirspor'dan gerçekleştirmişti. Sarı - lacivertliler, performansıyla dikkat çeken ve A Milli Takım'a kadar yükselen Samet Akaydın ile 3.5 + 1 yıllık sözleşme imzalayarak savunma rotasyonunu güçlendirmişti.

FIFA Dünya Kupası arasında Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve sahalardan uzun süre uzak kalacağı açıklanan Joao Pedro'nun yerine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine dünyaca ünlü bir yıldız geldi.

Sabah'ın haberine göre; Kanarya, İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen Roberto Firmino'yu listesine aldı.

Haberde Brezilyalı yıldızın menajerlik şirketi tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği kaydedildi.

Sarı - lacivertlilerin bu öneriyi hemen değerlendirmeye aldığı ve teknik direktör Jorge Jesus ile paylaştığı aktarıldı.

Portekizli çalıştırıcının ise yapacağı analizler sonucunda son kararı vereceği belirtildi.

Öte yandan Firmino iddiasını Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Murat Aşık'ın da doğruladığı öne sürüldü.

Ayrıca 31 yaşındaki golcü oyuncu, İngiltere Premier Lig'in 2019/20 sezonunda 30 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool'un kadrosunda yer aldı ve elde edilen zaferde büyük pay sahibi oldu.

Bu sezon Liverpool formasıyla 21 resmi maça çıkan Brezilyalı yıldız, 9 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

